Meteor yağmurları, kaynaklarına göre farklı türlerde ortaya çıkar ve yılın çeşitli dönemlerinde gözlemlenir. Orionid meteor yağmuru ise her yıl ekim ayında gerçekleşir ve Halley Kuyruklu Yıldızı’nın ardında bıraktığı kalıntılardan oluşur. Peki, Orionid meteor yağmuru ne zaman? Orionid meteor yağmuru Türkiye'den görülecek mi?

OrIonId meteor yağmuru ne zaman?

Orionid meteor yağmuru, her yıl 2 Ekim ile 12 Kasım tarihleri arasında gözlemlenir; ancak en yoğun ve en parlak şekilde 22-23 Ekim gecelerinde gerçekleşir.

ORIONID METEOR YAĞMURU NEREDEN İZLENEBİLECEK?

Orionid meteor yağmuru, gece yarısından sonra hem Kuzey hem de Güney Yarımküre’den izlenebilir. Şehir ve sokak ışıklarından uzakta, karanlık bir alanda en net şekilde gözlemlenebilir.

ORIONID METEOR YAĞMURU NEDİR?

Halley Kuyrukluyıldızı’ndan kopan kalıntıların Dünya atmosferine girmesiyle meteor yağmuru oluşur. Halley, Güneş Sistemi’nin iç kısımlarına her dönüşünde çekirdeğinden uzaya buz ve kaya tozları saçar. Bu küçük parçacıklar, Dünya’nın yörüngesiyle kesiştiğinde atmosfere girerek yanar ve gökyüzünde büyüleyici ışık izleri oluşturur. Her yıl bu olay, ekim ayında Orionid meteor yağmuru olarak, mayıs ayında ise Eta Aquarid meteor yağmuru olarak gözlemlenir.

METEORLAR NASIL OLUŞUR?

Meteorlar, kuyrukluyıldızlardan kopan küçük parçacıklardan oluşur. Kuyrukluyıldızlar Güneş’in etrafında dönerken uzaya toz ve kaya parçacıkları saçarak yörüngeleri boyunca bir iz bırakırlar. Dünya, her yıl bu enkaz izlerinin içinden geçtiğinde, parçacıklar yüksek hızla atmosferimize girer. Atmosfere giren bu parçalar sürtünme nedeniyle ısınır, yanar ve gökyüzünde parlak, ateşli çizgiler şeklinde görülür. Bu etkileyici doğa olayı, “meteor yağmuru” olarak adlandırılır.