Oscar adayı oyuncu evsiz mi kalıyor? Mickey Rourke sessizliğini bozdu

Sinema dünyasının efsane isimlerinden, Oscar adayı Mickey Rourke, geçtiğimiz günlerde gündeme bomba gibi düşen tahliye davası hakkında sessizliğini bozdu. Ev sahibi Eric Goldie tarafından açılan davada, 59 bin 100 dolar tutarındaki kira borcu nedeniyle aleyhine tahliye kararı çıkan Rourke, yaşananların perde arkasını anlattı.

"FARELERLE YAŞAMAYA ZORLANDIM"

E! News’e özel bir açıklama yapan usta oyuncu, kira ödemeyi durdurma kararının keyfi olmadığını vurguladı. Evdeki yaşam koşullarının insanlık dışı olduğunu öne süren Rourke, şu ifadeleri kullandı:

"Kira ödemeyi bırakmamın nedeni, evdeki yaşam koşullarının kabul edilemez hale gelmesiydi. Aylarca süren çabalarıma rağmen kemirgen sorunları çözülmedi. Banyo ve tesisat sürekli sorun çıkarıyordu. Bu kadar kötü durumda olan bir yer için ödeme yapmaya devam edemezdim."

MAHKEMEDEN TAHLİYE KARARI ÇIKTI

Süreç, ev sahibinin 18 Aralık'ta gönderdiği "borcunu öde veya çık" ihtarnamesiyle başladı. Rourke'un tebligatlara yanıt vermemesi üzerine mahkeme, ev sahibi lehine gıyabi karar verdi. Bu karar uyarınca Rourke'un evi derhal boşaltması ve kira sözleşmesinin feshine hükmedildi.

BAĞIŞ KAMPANYASINA SERT TEPKİ

Rourke’un tahliye edileceği haberi üzerine hayranları tarafından başlatılan ve 100 bin doları aşan GoFundMe kampanyası ise ünlü oyuncuyu öfkelendirdi. Bu kampanya ile bir ilgisi olmadığını belirten yıldız, durumu "utanç verici" olarak nitelendirdi. Bağış yapanlardan paralarını geri almalarını isteyen Rourke, toplanan paraları sahiplerine iade etmek için uğraşacağını açıkladı.