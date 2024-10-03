Oscar ödüllü Daniel Day-Lewis, oyunculuğu bırakmıştı: 7 yıl sonra geri dönüyor

Yayınlanma: 03.10.2024 - 14:59

Güncelleme: 03.10.2024 - 14:59

"Kan Dökülecek", "New York Çeteleri", "Sol Ayağım" ve "Son Mohikan" gibi unutulmaz filmlerde rol alan ünlü aktör Daniel Day-Lewis, 7 yıl önce emeklilik kararı almasına rağmen setlere geri dönüyor. Day-Lewis, oğlu Ronan Day-Lewis'in ilk yönetmenlik deneyimi olan "Anemone" adlı filmde rol alacak.

Babasının başrolde yer aldığı film, babalar, oğullar ve kardeşler arasındaki karmaşık ilişkileri ve "aile bağlarının dinamiklerini" derinlemesine ele alacak. Daniel Day-Lewis, oğluyla birlikte filmin senaryosunu da kaleme aldı.

"Anemone", Day-Lewis'in 2017 yapımı "Phantom Thread" filminden bu yana yer aldığı ilk proje olacak.