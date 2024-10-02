Yayınlanma: 02.10.2024 - 21:10

Güncelleme: 02.10.2024 - 21:10

Yayın hayatına başlayacak olan Sorgu dizisinin konusu ve oyuncuları merak ediliyor. Deniz Yorulmazer'ın yönetmen koltuğunda oturduğu, Nuray Uslu ve Milay Ezengin'in senaristliğini üstlendiği dizinin ne zaman yayımlanacağı merak ediliyor. Peki, Sorgu dizisinin konusu ne, oyuncuları kim? Sorgu dizisi nerede ve ne zaman yayımlanacak?

SORGU DİZİSİNİN KONUSU NE?

Sorgu biriminin tek kadın memuru olan Cihan Manoğlu’nun (Hazal Kaya) babası Hayati, ölü bulunur. Bu şüpheli ölümün dosyası Cihan gibi sorgu memuru olan mesai arkadaşı Metin Yazıcı’ya (Çağlar Ertuğrul) verilir. Dosyayla ilgili gerçekler gün yüzüne çıktıkça Cihan ve Metin arasındaki sevgi de bir sınava girecektir. Zira bu hikayede herkes potansiyel bir şüphelidir.

SORGU DİZİSİNİN OYUNCULARI KİM?

Hazal Kaya

Çağlar Ertuğrul

Boncuk Yılmaz

Melisa Döngel

Burak Hakkı

Ezgi Tombul

Ebru Aykaç

Deniz Karaoğlu

Asu Lal Burnak

Zeynep Kızıltan

Şehsuvar Aktaş

Umut Kaya

SORGU DİZİSİ NEREDE VE NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Sorgu dizisi 10 Ekim'den itibaren TOD kütüphanesindeki yerini alacak.