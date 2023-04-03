Oscar ödüllü Japon müzisyen Ryuichi Sakamoto hayatını kaybetti
Dünyaca ünlü, Oscar ödüllü Japon müzisyen ve besteci Ryuichi Sakamoto, 71 yaşında yaşamını yitirdi. Sakamoto'nun 2021 yılından beri rektum kanseri tedavisi gördüğü açıklanmıştı.
Ünlü müzisyen Ryuichi Sakamoto, 71 yaşında hayata veda etti. Sakamoto'nun özel ofisinden yapılan açıklamaya göre, Japon sanatçı için yakın çevresinin katılımıyla cenaze töreni düzenlendi.
2014 yılında gırtlak kanseri teşhisi konulan Sakamoto'nun 2021 yılından beri rektum kanseri tedavisi gördüğü açıklanmıştı.
Başkent Tokyo'da 1952 yılında doğan ve 10 yaşında nota yazmaya başlayan Sakamoto'nun "Beatles" grubu ile Fransız besteci "Debussy"den etkilendiğini belirtiliyor.
1978'de "Yellow Magic Orchestra" (YMO) grubunu kuran Sakamoto, film ve oyunlara yönelik yaptıkları "fütüristik teknopop" eserleriyle yurt içi ve dışında popülerliğini artırdı.
ŞARKISI DÜNYADA HİT OLDU
Elektronik müzik türünde eserlere yoğunlaşan YMO grubunun 1983'teki "Kalbim Senin için Atıyor" (Kimi no Mune Kyun) parçası dönemin hitleri arasında yer aldı. Tokyo Sanat Üniversitesi'nde yüksek lisans derecesi elde eden Sakamoto, 30'u aşkın filmin yapımında da görev üstlendi.
OSCAR, GRAMMY, ALTIN KÜRE...
Politik söylemlerden çekinmeyen az sayıdaki Japon sanatçıdan biri olan Sakamoto, 11 Eylül sonrasında saldırılara ilişkin durumun "ABD'nin hegemonik ulusu tarafından meydana getirildiğini" söylemişti.
Sakamoto, 1987 yapımı "The Last Emperor" adlı film ile "En İyi Orijinal Müzik" dalında Oscar ödülü kazandı.
Yurt dışında çok popüler olan Japon müzisyenin Grammy ve Altın Küre ödülleri de bulunuyor.
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