Oscar adayı 'The Banshees of Inisherin' filmin mobilyaları açık artırmayla satılacak
95. Akademi Ödülleri'ne 8 dalda 9 adaylıkla giden "The Banshees of Inisherin" filminde kullanılan bazı eşyaların, açık artırma ile satılacağı duyuruldu.
Oyuncu kadrosunda Colin Farrell, Brendan Gleeson, Kerry Condon ve Barry Keoghan gibi İrlanda'nın en ünlü oyuncularının rol aldığı İrlanda yapımı "The Banshees of Inisherin" filminde kullanılan bazı mobilyalarının ve çanak çömleklerin açık artırma ile satılacağı duyuruldu.
Açık artırmaya ev sahipliği yapan Adam'ın Müzayade Evi Genel Müdürü James O'Halloran, açık artırmaya ilişkin şu ifadeleri kullandı:
"Mobilyalar, filmin yapım şirketine temin eden kişi tarafından elimize geçti. Bu kişi şimdi onları satmaya karar verdi. Koleksiyonda filmde görülen bazı güzel parçalar var ve koleksiyoncular ile filmin sevenleri için bir şans sunuyor. Filmde, 19. yüzyıldan kalma boyalı bir çam yatak yer alıyor. Bu mobilyanın tahmini fiyatı, 1200 Euro"
Film, Oscar ödül törenine 8 dalda 9 adaylık ile gitmişti.
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