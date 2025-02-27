Oscar ödüllü oyuncu Gene Hackman eşiyle birlikte evinde ölü bulundu!

Yayınlanma: 27.02.2025 - 11:40

Güncelleme: 27.02.2025 - 11:53

Efsanevi Hollywood yıldızı Gene Hackman ve eşi Betsy Arakawa Santa Fe'deki evlerinde ölü bulundu.

1991'den beri evli olan çiftin cesedi köpekleriyle birlikte bulundu.

ÖLÜMLERİ ŞÜPHELİ BULUNMADI

Gene Hackman'ın evinin bulunduğu Santa Fe'nin Şerifi Adan Mendoza, yerel saatle gece yarısından hemen sonra yaptığı açıklamada, çiftin ve köpeklerinin yaşamını yitirdiğini doğruladı.

Ancak, Santa Fe New Mexican gazetesine göre, ölümlerine ilişkin herhangi bir şüpheli durumun olmadığı belirtildi.

GENE HACKMAN KİMDİR?

Eugene Allen "Gene" Hackman, 30 Ocak 1930 yılında, San Bernardino, Kaliforniya'da dünyaya geldi.

İki kez Oscar ödülü kazanan Amerikalı oyuncu 2004 yılında oyunculuğu bıraktığını açıkladı.

1970'li yıllarda gösterilen The French Connection filmindeki rolüyle tanınmış ve bu filmin ardından Hollywood'da filmlerde yer almıştır.

Hackman, 5 kez Oscar ödülüne aday gösterildi. 2004 yılında artık film çekmeyeceğini söyleyerek, oyunculuk kariyerini noktaladı ve o zamandan bugüne kitap yazmaya başladı.

The French Connection I ve II filmleriyle ünü artan Gene Hackman, 1974 yılında yönetmen Francis Ford Coppola'nın The Converstaion başlıklı filminde de başarılı bir performans sergiledi.

Yönetmen Robert Benton'un 1998 tarihli Twiligt filminde Paul Newman ve James Garner gibi oyuncularla çalıştı. Yönetmen Clint Eastwood ile 1998 tarihli Mutlak Güç ve 1992 tarihli Affedilmeyen gibi başarılı filmleri oldu.