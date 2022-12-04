Oscar ödüllü yapımcı Julia Reichert yaşamını yitirdi

Oscar ödüllü film yapımcısı Julia Reichert, 76 yaşında yaşamını yitirdi. Reichert'in ölüm nedeninin, mesane kanseri olduğu belirtildi.

cumhuriyet.com.tr
04 Aralık 2022 Pazar, 13:54
Oscar ödüllü yapımcı Julia Reichert yaşamını yitirdi
Abone Ol google-news

Oscar ödüllü "Amerikan Fabrikası" (American Factory) belgeselinin yardımcı yönetmeni Julia Reichert, 76 yaşında yaşamını yitirdi.

Reichert'in Ohio, Yellow Springs'teki evinde mesane ve diğer organları etkileyen bir kanser türü nedeniyle hayatını kaybettiği belirtildi.

Kadın hakları ve işçi sınıfı savunucusu olan Reichert, aynı zamanda belgesel camiasının 'çığır açan' lideri olarak görülüyordu.


Julia Reichert, kanser Ölüm Oscar

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler