Oscar ödüllü yapımcı Julia Reichert yaşamını yitirdi
Oscar ödüllü film yapımcısı Julia Reichert, 76 yaşında yaşamını yitirdi. Reichert'in ölüm nedeninin, mesane kanseri olduğu belirtildi.
Oscar ödüllü "Amerikan Fabrikası" (American Factory) belgeselinin yardımcı yönetmeni Julia Reichert, 76 yaşında yaşamını yitirdi.
Reichert'in Ohio, Yellow Springs'teki evinde mesane ve diğer organları etkileyen bir kanser türü nedeniyle hayatını kaybettiği belirtildi.
Kadın hakları ve işçi sınıfı savunucusu olan Reichert, aynı zamanda belgesel camiasının 'çığır açan' lideri olarak görülüyordu.
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