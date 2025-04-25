Oscar ödüllü yönetmenin yeni filminde Paul Mescal Shakespeare rolünde...

Paul Mescal ve Jessie Buckley Chloe Zhao'nun yeni filmi "Hamnet"in başrollerinde yer alacak.

Oscar ödüllü yönetmenin yeni filminde Paul Mescal Shakespeare rolünde...
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 25.04.2025 - 22:22

Oscar ödüllü yönetmen Chloe Zhao'nun yeni filmi "Hamnet" 27 Kasım'da sınırlı gösterime girecek. 12 Aralık’ta ise Amerika genelinde izleyiciyle buluşacak. 

Maggie O'Farrell'in 2020 tarihli ödüllü romanından uyarlanan "Hamnet", William Shakespeare'in genç yaşta kaybettiği oğlunun hayatını ve "Hamlet"in yaratılmasına ilham veren güçlü aşk hikayesini anlatıyor. Filmde William Shakespeare ve eşi Agnes rollerinde Paul Mescal ve Jessie Buckley'nin yanı sıra Bartholomew rolünde Joe Alwyn ve Hamnet rolünde Jacobi Jupe rol alacak.

Zhao, 2020 yapımı "Nomadland" ile en iyi yönetmen Oscar'ını kazanan ikinci kadın oldu. Zhao'nun diğer filmleri arasında Disney'in "Eternals", "Songs My Brothers Taught Me" ve "The Rider" yer alıyor. Zhao senaryoyu O'Farrell ile birlikte kaleme aldı. 


Etiketler: #Paul Mescal #Film

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