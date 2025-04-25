Oyuncu Ekin Koç'tan açıklama: Barış Manço filminin neden iptal edildiği ortaya çıktı!

Yayınlanma: 25.04.2025 - 15:15

Güncelleme: 25.04.2025 - 15:15

Usta sanatçı Barış Manço'nun hayatını konu alan ve uzun bir süredir hazırlıkları devam eden filmin, iptal edildiği açıklandı.

"Dönence", "Gülpembe", "Dağlar Dağlar" ve "Unutamadım" gibi şarkılarıyla hafızalara kazınan Manço'nun hayatını beyazperdeye taşıyacak filmde oyuncu Ekin Koç, başrolde olacaktı.

"ÇOK MALİYETLİ BİR PROJEYDİ"

Yönetmen koltuğunda Ketche lakaplı Hakan Kırvavaç'ın oturması planlanan, ancak ertelenen film ile ilgili Ekin Koç, şu açıklamada bulundu:

"Açıkçası ben çok şaşırmadım, çok maliyetli bir projeydi. Barış Manço'nun 1960, 1970, 1980, 1990'lı yıllarını kapsayan prodüksiyon anlamında çok zorlayıcı, mekan anlamında çok zorlayıcı. Belçika, Fransa ayağının olması çok zorlayıcıydı. Özellikle o risk alınabilecek risk değildi. Yapmak için ortaya çıkmak bile yeterince çılgıncaydı bence. Ben yine rafa kalktı diye düşünüyorum. Belki daha iyi koşullarda tekrar bir araya gelinebilir neden olmasın?"