MasterChef’in 1 Aralık tarihli yeni bölümünde konuk şef olarak Osman Sezener yer alacak ve yarışmacılar, Şef Sezener’in tariflerini uygulayarak hem yeteneklerini hem de yaratıcılıklarını sergileyecek. Peki, Osman Sezener kimdir? MasterChef konuğu Şef Osman Sezener kaç yaşında, nereli?

OSMAN SEZENER KİMDİR?

1982 yılında restorancı bir ailede dünyaya gelen Osman Sezener, çocukluğundan itibaren restoranların içinde büyüdü. Eğitim hayatına İzmir Amerikan Koleji’nde başlayan Sezener, ardından Bilkent Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği bölümünde ve New York French Culinary’de eğitim alarak gastronomi bilgisini derinleştirdi.

Gastronomi Yolculuğu

Restoranların farklı departmanlarında çalışarak geniş bir deneyim yelpazesi edinen Sezener, küçük yaşlardan itibaren dünya mutfaklarına ilgi duydu. Yurt dışında aldığı eğitimi tamamladıktan sonra Türkiye’ye dönerek Urla’da kendi restoranını kurdu ve kısa sürede gastronomi dünyasında dikkat çekti.

Michelin Yıldızlı Başarısı

Dünyanın en saygın restoran değerlendirme sistemlerinden biri olan Michelin Rehberi’nin 2024 İstanbul–İzmir–Bodrum seçkisine, işlettiği üç restoranıyla dahil olan Osman Sezener, ender görülen bir başarıya imza atarak toplam 3 Michelin yıldızı ile ödüllendirildi.