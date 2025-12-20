Osmaniye’de hasat başladı: 3 bin tonun üzerinde rekolte hedefleniyor....

Türkiye’de ıspanak üretiminde 11'inci sırada yer alan Osmaniye’de, hasat heyecanı yaşanıyor. Verimli topraklarıyla tarımsal üretimde söz sahibi olan kentte, bu yıl 3 bin tonun üzerinde rekolte hedefleniyor.

Üreticimize bereketli bir sezon dilediğini söyleyen Vali Yılmaz, "Kadirli ilçemizde ıspanak tarlasındayız. Ispanak topluyor hemşehrilerimiz. Türkiye'de ıspanak üretiminde Osmaniye'miz 11'inci sırada. Yaklaşık 3 bin tonu aşan bir rekolte bekliyoruz. Üretimimiz bereketli olsun, hayırlı olsun. İnşallah çiftçilerimizin yüzünü hep güldürsün diyoruz. Çalışanlarımıza kolaylıklar diliyoruz. Allah kolaylık versin" ifadelerini kullandı.