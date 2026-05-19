Osmaniye'de vicdanları ısıtan hareket: Beton mikserine yuva yapan 'dere kuşu' şantiyeyi durdurdu!

Osmaniye’nin Bahçe ilçesinde faaliyet gösteren özel bir firmaya ait beton santralinde, doğaya ve canlı yaşamına saygıyı gözler önüne seren örnek bir olay yaşandı. Tesis içerisinde park halinde bulunan bir beton mikserinin kazan bölümünün etrafında bir kuşun sürekli uçtuğunu fark eden çalışanlar, aracı incelemeye aldı. Yapılan kontrollerde, nesli ve yaşam alanları koruma altında olan bir dere kuşunun mikserin kazanına yuva yaptığı ve yuvada 5 adet yavrunun bulunduğu tespit edildi.

"YAVRULAR UÇANA KADAR BU ARAÇ ÇALIŞMAYACAK"

İşçilerin durumu hızla şantiye sahibine ve tesis yönetimine bildirmesi üzerine şantiyede anlamlı bir karar alındı. Ticari kaygıları bir kenara bırakan işletme yetkilileri, anne kuşun ve yavrularının zarar görmemesi için ticari olarak aktif kullanılan dev beton mikserini derhal çalışma alanından çektirdi. Aracın güvenli bir park alanına alınmasının ardından, yavrular büyüyüp yuvadan uçana kadar mikserin kesinlikle çalıştırılmayacağı ilan edildi.





ŞANTİYE ÇALIŞANLARI YAVRULARIN BAKIMINI ÜSTLENDİ

Sadece aracı durdurmakla kalmayan şantiye personeli, yavru kuşların sağlıklı bir şekilde büyüyebilmesi için adeta seferber oldu. Yuvanın bulunduğu güvenli bölgeye düzenli olarak su ve ekmek parçaları bırakan işçiler, anne kuşun yavrularını besleme sürecine de destek veriyor.

Yaşanan süreci anlatan beton mikseri şoförü Osman Çolak, doğaya karşı gösterdikleri bu sorumluluğu şu sözlerle aktardı:

"Beton mikserinin etrafında bir kuşun sürekli dolandığını gördüm. Kontrol ettiğimizde buraya yuva yaptığını anladık. Yuvada önce 5 yumurta vardı, ardından 5 yavru civciv çıktı. Durumu hemen tesis müdürümüze ilettik ve el birliğiyle aracı park alanına çekip koruma altına aldık. Şu anda anne kuş gelip giderek yavrularını beslemeye devam ediyor, biz de yuvanın güvenliğini sağlıyoruz. Bakalım süreç nasıl ilerleyecek, yavruların uçacağı günü sabırsızlıkla bekliyoruz. Şimdilik onları en iyi şekilde muhafaza ediyoruz."