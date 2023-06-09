Otizmli Tuna’nın hedefi İtalya

Yayınlanma: 09.06.2023 - 04:45

Güncelleme: 09.06.2023 - 04:45

İzmirli 19 yaşındaki otizmli açık su yüzücüsü Tuna Tunca, 23 Haziran’da İtalya’nın Capri Adası’ndan Napoli kentine kadar olan 36 kilometrelik mesafeyi yüzerek geçecek.

Daha önce İstanbul Boğazı ve Çanakkale Boğazı’nı yüzerek geçtikten sonra 27 Nisan 2022’de Triatlon milli takımı antrenörü Mert Onaran’la birlikte Yunanistan’ın Sakız Adası’ndan Çeşme’ye 11.5 kilometrelik mesafeyi 2 saat 44 dakikada yüzen Tuna, yeni bir körfez geçişi için hazırlık yapıyor.

Türkiye’de ilkleri gerçekleştiren otizmli yüzücü, Capri’den Napoli Körfezi boyunca yaklaşık 11 saat yüzerek Napoli’ye ulaşmayı planlıyor.