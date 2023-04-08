Otuzlu yaşlardan itibaren testosteron seviyesi azalıyor

Yayınlanma: 08 Nisan 2023 - 07:00

Güncelleme: 08 Nisan 2023 - 07:00

Yaşlı erkeklerde testosteron tedavisiyle yaşam kalitesini artırmanın yolu konusunda açıklamalarda bulunan Üroloji Uzmanı Op. Dr. Ömer Fatih Çelik testosteron tedavisinin faydalarını cinsel istek ve ereksiyon sorunlarını gidermek, daha iyi kemik yoğunluğu sağlamak, kas kütlesini artırmak ve güçlendirmek, yorgunluğu azaltmak, depresyonun semptomlarını hafifletmek, anksiyeteyi azaltmak olarak sıraladı.

Yaşlandıkça testosteron seviyesinin doğal olarak düştüğünü, bu düşüşün çeşitli semptomlara neden olabileceğini kaydeden Çelik, şöyle konuştu:

“Testosteron, erkeklerin cinsel işlevleri, kemik yoğunluğu, kas kütlesi ve kırmızı kan hücrelerinin üretimi gibi birçok biyolojik fonksiyonda önemli rol oynayan bir hormondur. Ancak, yaşlandıkça testosteron seviyesi doğal olarak düşer ve bu düşüş çeşitli semptomlara neden olabilir. Yaşlı erkeklerde testosteron tedavisinin faydaları ve zararları yanında, testosteronun beyin fonksiyonları üzerindeki etkilerini de vardır. Otuzlu yaşların başlarından itibaren, erkeklerin testosteron seviyeleri doğal olarak azalmaya başlar.

Yaşlandıkça, testosteron seviyesindeki düşüş çeşitli semptomlara neden olabilir. Bu semptomlar arasında cinsel isteksizlik, ereksiyon sorunu, depresyon, yorgunluk, düşük kas kütlesi ve gücü, kemik yoğunluğu kaybı, anksiyete ve uyku bozuklukları yer alır. Testosteron tedavisinin faydaları, cinsel istek ve ereksiyon sorunlarını gidermek, daha iyi kemik yoğunluğu sağlamak, kas kütlesini artırmak ve güçlendirmek, yorgunluğu azaltmak, depresyonun semptomlarını hafifletmek, anksiyeteyi azaltmak."

TESTOSTERONUN BEYİN FONKSİYONLARI ÜZERİNDEKI ETKİLERİ

Testosteronun beyin fonksiyonları üzerindeki etkileri ile ilgili araştırmaların devam ettiğini belirten Çelik, “Ancak, bazı çalışmalar, testosteron tedavisinin bazı beyin fonksiyonları üzerinde olumlu etkileri olduğunu göstermiştir. Bazı çalışmalar, yaşlı erkeklerde testosteron tedavisinin dikkat ve hafızada iyileşmeye neden olduğunu göstermiştir. Özellikle testosteron tedavisi alan erkeklerin nöropsikolojik testlerde daha iyi sonuçlar aldığı belirlenmiştir. Bazı araştırmalar, düşük testosteron seviyelerinin depresyon riskinin azaldığı gösterilmiştir. Testosteron tedavisi ile birlikte depresyon semptomlarının azaldığı belirlenmiştir. Yaşlı erkeklerde yorgunluk, düşük testosteron seviyelerinin semptomlarından biri olabilir. Testosteron tedavisinin yorgunluğu azaltabileceği gösterilmiştir” şeklinde konuştu.

TESTOSTERON TEDAVİSİNİN YAN ETKİLERİ

Tedavinin zararlı etkileri konusunda da bilgi veren Çelik, “Yaşlı erkeklerde testosteron tedavisinin bazı zararlı etkileri de vardır. Bunlar arasında akne, şişkinlik, kırmızı kan hücrelerinde artış, prostat kanseri riskinde artış, uyku apnesi, semptomlarının kötüleşmesi ve miyokard enfarktüsü (kalp krizi) riskinde artış yer alabilir. Tstosteron tedavisi, doğru şekilde uygulanmadığında ciddi yan etkilere neden olabilir. Bu nedenle, bir üroloji uzmanına başvurarak, uygun dozaj ve takip gerektiren testosteron tedavisi hakkında bilgi ve destek almak önemlidir. Testosteron tedavisi, kişinin yaşına, cinsiyetine, genel sağlık durumuna ve testosteron seviyesine göre değişen bir doza sahip olabilir. Bir üroloji uzmanı, yapacağı muayene ve testler sonucunda uygun dozajı belirleyerek tedavinin doğru uygulanmasını sağlar” dedi.

Testosteron tedavisinin kimlere uygulanacağı konusunda bilgi veren Çelik, şunları söyledi: