Oyuncak bebeği yapılan Jane Goodall kimdir?

13 Temmuz 2022 Çarşamba, 12:58

Jane Goodall, 3 Nisan 1934 tarihinde Londra'da doğdu. Sekreter olarak çalışan Jane Goodall'ın hayatı ünlü antropolog Louis Leakey'in asistanı olması ile değişti. İkili, 1960'ta Tanzanya'da şempanzeler üzerinde çalışmaya gitti. Bilim çevreleri, üniversite eğitimi almamış genç bir kadının önemli bir saha araştırmasında yer almasından rahatsız olmuştu. Ancak Goodall, kendini akademik olarak geliştirmeyi ve Cambridge Üniversitesinden doktorasını almayı başardı. Şempanzelere numara yerine isim veren Goodall, bu canlılarla sandığımızdan daha çok ortak yönümüz olduğunu ortaya çıkardı. Onların da zekaları, duyguları, karakterleri ve sosyal ilişkileri olduğunu belgeledi.

Çalışmalarından ötürü dünya çapında ödüllere layık görülen Goodall, 2004 yılında İngiliz Kraliyeti tarafından "Dame" unvanıyla onurlandırılmıştır. Kendi adını taşıyan bir enstitü kuran Goodall'ın yaşamı ve çalışmaları birçok kitaba ve filme konu olmuştur.

JANE GOODALL KİTAPLARI

1- Umudun Kaynağı

2- Rickie ve Henri

3- Doktor White

JANE GOODALL'IN ÖZEL YAŞAMI

1964 yılında doğa fotoğrafçısı Hugo van Lawick ile evlendi. Bu evlilik 10 yıl sürdü. Çiftin bu evlilikten 1 oğulları oldu. 1975 yılında Derek Bryceson ile evlendi. Derek Bryceson 1980 yılında kanser hastalığı nedeniyle hayatını kaybetti.



