Oyuncu Ayşen İnci'den 'Sihirli Annem' itirafı

06 Şubat 2022 Pazar, 14:27

Oyuncu Ayşen İnci, TRT 2'de yayınlanan 'Film Gibi Hayatlar' programına katıldı. Sanatçı, 'Periliçe' karakterini canlandırdığı 'Sihirli Annem' dizisine dahil olma sürecini anlattı.

Kendisini seyrederken çok zevk almadığını belirten Ayşen İnci, "Tiyatrodan gelen bir alışkanlık var. 1.5 ay prova yapıp, en iyisi olana kadar çabalıyoruz. Dizilerde özellikle hiç böyle bir şansımız yok. Gündüz çekiyorsun, akşam ezberliyorsun, ertesi gün çekiyorsun. Zamanla yarışıyoruz. Ben daha iyi oynayabileceğimi biliyorum ama böyle bir şey yok. Zaman sadece sıkı bir ezber yapmaya yetiyor. Seyrederken de 'ben bunu daha iyi oynardım' diyorum. Öyle kendine çok aşık bir oyuncu değilim" dedi.

"NASIL OLSA KİMSE İZLEMİYORDUR DİYORDUM"

Uzun yıllar 'Sihirli Annem' dizisinde 'Periliçe' karakterini canlandıran oyuncu, "Aradılar 'Bir rol var, inanılmaz yakışacaksın. Gökte uçuyorsun, sihir yapıyorsun. Biri insanken köpek oluyor' dediler. 'Ne kadar saçma sapan bir iş' diyorum ama kıramadım. İçimden de 'Nasıl olsa kimse izlemiyordur' diyorum. O arada benim oyunum var. Hiçbir şekilde televizyon izleyemiyorum, sürekli tiyatrodayım. 'Neyse kırmayayım nasıl olsa kimse izlemiyordur' dedim. Ondan sonra yolda yürüyemez hale geldim. İyi ki de oynamışım. Kucağında çocuk var, ‘Ben sizle büyüdüm’ diyor. Müthiş bir şey" ifadelerini kullandı.



