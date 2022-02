HBO'nun Emmy Ödüllü dizisi Euphoria, 3. sezon onayı aldı

ABD merkezli dizi ve film izleme platformu HBO Max'ın en popüler yapımlarından biri olan ve ilk sezonu 2019’da yayımlanan gençlik ve drama dizisi Euphoria, geçen ay yeni sezonunun yayımlanması ile iki yıl aradan sonra hayranlarıyla buluşmuştu. Şimdi de dizinin geleceği ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı.

Spider-Man serisi, Dune ve The Greatest Showman gibi yapımlardan tanıdığımız Zendaya’nın başrolünde yer aldığı Euphoria, gelen haberlere göre üçüncü sezon onayı aldı. HBO ve HBO Max’ta yayımlanmaya devam eden ve dünya çapında oldukça popüler olan bu diziden gelen haber birçok hayranını sevindirdi.

#EUPHORIA has been renewed for season 3. pic.twitter.com/vGnmps7OQC