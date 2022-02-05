HBO'nun Emmy Ödüllü dizisi Euphoria, 3. sezon onayı aldı

05 Şubat 2022 Cumartesi, 14:17

ABD merkezli dizi ve film izleme platformu HBO Max'ın en popüler yapımlarından biri olan ve ilk sezonu 2019’da yayımlanan gençlik ve drama dizisi Euphoria, geçen ay yeni sezonunun yayımlanması ile iki yıl aradan sonra hayranlarıyla buluşmuştu. Şimdi de dizinin geleceği ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı.

ÜÇÜNCÜ SEZON ONAYI ALDI

Spider-Man serisi, Dune ve The Greatest Showman gibi yapımlardan tanıdığımız Zendaya’nın başrolünde yer aldığı Euphoria, gelen haberlere göre üçüncü sezon onayı aldı. HBO ve HBO Max’ta yayımlanmaya devam eden ve dünya çapında oldukça popüler olan bu diziden gelen haber birçok hayranını sevindirdi.

HBO YÖNETİCİSİNDEN AÇIKLAMA

WebTekno'nun aktardığı habere göre; HBO yöneticisi Francesca Orsi tarafından yapılan açıklamalarda da, “Euphoria, tüm oyuncu kadrosu ile ikinci sezonda seviyesini zirveye taşıdı. Bu yetenekli ekiple çalıştığımız ve üçüncü sezonda da onlarla çalışmaya devam edeceğimiz için çok heyecanlıyız” ifadeleri kullanıldı.

Zendaya’ya Emmy ödülü de kazandıran Euphoria’nın yaratıcılığını; ABD’li aktör, yazar ve yönetmen Sam Levinson üstleniyor. Oldukça farklı çekim teknikleri, kullanılan kıyafetler, renkler ve müzikleri ile dikkat çeken yapım; bir lisede bulunan genç karakterlerin hayatında yaşanan olayları anlatıyor ve uyuşturucu bağımlılığı, seks ve şiddet gibi hassas konulara değiniyor.

Kadrosunda Hunter Schafer, Jacob Elordi, Alexa Demie ve Sydney Sweeney gibi isimlerin yer aldığı yapımın şu an devam eden ikinci sezonu geride bıraktığımız ocak ayında yayımlanmıştı. Yeni sezonun ilk bölümü yayımlandığı gün 2.4 milyon izleyiciye, daha sonra ise 14.9 milyon izleyiciye ulaşarak rekor kırmış ve HBO’nun en çok izlenen bölümü olmuştu.