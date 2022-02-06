Haluk Bilginer'in başrolünde olduğu 'Baba' dizisinin yayın tarihi belli oldu
Haluk Bilginer'in başrolünde yer aldığı "Baba" dizisinin yayın tarihi belli oldu.
Başrollerinde Emin Saruhanlı rolüyle Haluk Bilginer'in ve Kadir Saruhanlı karakteriyle Tolga Sarıtaş'ın yer aldığı Show TV'nin yeni dizisi "Baba"nın yayın tarihi belli oldu. Dizi, 15 Şubat Salı günü ilk bölümüyle ekranlara gelecek.
Dizide Bilginer ve Sarıtaş'ın yanı sıra ayrıca Ayda Aksel, Özge Yağız, Deniz Hamzaoğlu, Taner Rumeli, Zeynep Tuğçe Bayat, Damlasu İkizoğlu, Bihter Dinçel, Özge Özacar ve Hakan Kurtaş gibi isimler yer alacak.
“Baba” Bir Anadolu Hikayesi İlk Fragman!— Baba Dizi (@babatvdizi) January 21, 2022
#Baba
Yakında @showtv’de! @ayyapim pic.twitter.com/0Gh9I9nOhQ
"Çukur" dizisinin yazarı Gökhan Horzum ile Ekin Atalar’ın yazdığı dizi birbirinden kopan Saruhanlı ailesinin uçak kazası sonrası değişen hayatını anlatıyor. Çağrı Bayrak’ın yöneteceği dizide Haluk Bilginer ile Tolga Sarıtaş baba oğulu oynayacak.
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