Oyuncu Bahar Şahin hastanelik oldu: “Sen bunu hak ettin Bahar”
Geçtiğimiz günlerde bir davete katılan oyuncu Bahar Şahin gecenin sonunda hastanelik oldu. Şahin, üzücü haberi sosyal medya hesabından duyurdu.
'Zalim İstanbul' dizisinde hayat verdiği 'Ceren' karakteriyle tanınan oyuncu Bahar Şahin, Instagram hesabını aktif olarak kullanıyor. İki gün önce bir davete katılan Şahin’in gecesi hastanede bitti.
SERUMLU FOTOĞRAFINI PAYLAŞTI
Oyuncu dün öğle saatlerinde Instagram hesabından hastanede serum alırken çektiği bir fotoğrafı paylaştı. Şahin paylaşımının altına "Sen bunu hak ettin Bahar" notunu düştü.
Özel hayatındaki gelişmelerle dikkat çeken Bahar Şahin, Beşiktaşlı Dorukhan Toköz ile yaklaşık 5 aylık ilişkisini haziran ayında sonlandırmıştı.
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