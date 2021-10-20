Oyuncu Bahar Şahin hastanelik oldu: “Sen bunu hak ettin Bahar”

20 Ekim 2021 Çarşamba, 11:57

'Zalim İstanbul' dizisinde hayat verdiği 'Ceren' karakteriyle tanınan oyuncu Bahar Şahin, Instagram hesabını aktif olarak kullanıyor. İki gün önce bir davete katılan Şahin’in gecesi hastanede bitti.

SERUMLU FOTOĞRAFINI PAYLAŞTI

Oyuncu dün öğle saatlerinde Instagram hesabından hastanede serum alırken çektiği bir fotoğrafı paylaştı. Şahin paylaşımının altına "Sen bunu hak ettin Bahar" notunu düştü.

Özel hayatındaki gelişmelerle dikkat çeken Bahar Şahin, Beşiktaşlı Dorukhan Toköz ile yaklaşık 5 aylık ilişkisini haziran ayında sonlandırmıştı.