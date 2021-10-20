Leyla ile Mecnun'un setinde yeni kriz: Mikrofon açık kaldı, set çalışanları dinledi
Ahmet Mümtaz Taylan ile Cengiz Bozkurt arasında yaşanan 9 yıllık küslüğün ortaya çıkmasının ardından Leyla ile Mecnun'un setinde yeni iddialar gündeme geldi. Ahmet Mümtaz Taylan'ın yardımcı yönetmene telefon fırlattığı ve bir prodüksiyon görevlisini azarladığı iddia edildi.
10 yıl aradan sonra Exxen'de yayınlanmaya başlayan "Leyla ile Mecnun 'da Erdal Bakkal ile İskender karakterlerine hayat veren Cengiz Bozkurt ile Ahmet Mümtaz Taylan'ın neden beraber sahnesinin olmadığı merak konusu olmuş ve iki oyuncunun 9 yıldır küs olduğu ortaya çıkmıştı.
AĞLAMA NOKTASINA GETİRDİ
İddialara göre dizi setinde yeni bir kriz çıktı. Ahmet Mümtaz Taylan'ın yardımcı yönetmenin yüzüne telefon fırlattığı ve kendisini sete götürürken yolu biraz uzatan prodüksiyon görevlisini de ağlama noktasına getirene kadar azarladığı öne sürüldü.
Olaydan sonra yürütücü yapımcısı İsmail İçen, Taylan’ı karavana konuşmaya davet etti.
KİMSE SETTEN KOVULMAYACAK
Karavanda gerçekleşen konuşma, Taylan’ın mikrofonunun açık kalması yüzünden birçok set çalışanının kulaklıklardan da dinlendi. Yapımcı İsmail İçen, kimsenin setten kovulmayacağını ve Taylan yüzünden iş bırakmayacağını, Ahmet Mümtaz Taylan’a iletti.
Ali Atay ve Serkan Keskin’in de yaşanan bu durumlardan dolayı rahatsızlıklarını dile getirmesi üzerine durum Exxen yönetimine iletildi.
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