Oyuncu Berat Efe Parlar’ın acı günü: 'Canım annemi kaybettik'
Oyuncu Berat Efe Parlar, Instagram hesabından annesi Dilek Parlar'ın yaşamını yitirdiğini duyurdu.
Çocuk yaşta rol aldığı dizi ve filmlerle dikkatleri üzerine çeken oyuncu Berat Efe Parlar annesinin vefat ettiğini açıkladı. Parlar, “Canım annemi kaybettik! Cenazesi bugün ikindi namazına müteakip Şakirin Cami'nden kılınacak cenaze namazının ardından defnedilecektir” ifadelerini kullandı.
Cem Yılmaz ile oynadığı ‘İftarlık Gazoz’da canlandırdığı ‘Adem’ rolü ile dikkatleri üzerine çeken Berat Efe Parlar, annesinin rahatsızlandığını film setinde öğrendiğini söylemişti:
“İftarlık Gazoz’ filmi zamanında annemin hastalığı başlamıştı, onu düşündüm. Babam annemin yanına İstanbul’a gelmek zorundaydı orada oyuncu koçumla kaldım. Biraz annemi düşündüm, biraz o zamanı düşündüm ağladım… Babam şeker hastası. Annemden sonra babam da hastalandı. Atakları oluyor. Tek çocuğum, kardeşim yok.”
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