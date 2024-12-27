Oyuncu Burak Çelik ile Ece Bayrak evlendi

Yayınlanma: 27.12.2024 - 17:26

Güncelleme: 27.12.2024 - 17:26

Hudutsuz Sevda dizisinin yıldızı Burak Çelik, menajer sevgilisi Ece Bayrak ile Karadağ’da hayatını birleştirdi. Geçtiğimiz eylül ayında evlilik teklifi eden Çelik, yılbaşı tatili için gittikleri Karadağ’da dünyaevine girdi.







"MUTLU SON" PAYLAŞIMI

Burak Çelik, evlilik haberini Instagram hesabından yüzük, gelin ve damat emojileriyle birlikte “Mutlu son” notuyla duyurdu. Çiftin bu özel anı sosyal medyada büyük ilgi gördü.







MESLEKTAŞLARINDAN TEBRİK MESAJLARI

Hande Soral, Didem Balçın, İsmail Demirci, Asuman Dabak, Ekin Mert Daymaz, İlayda Alişan ve Hakan Meriçliler gibi birçok ünlü isim, sosyal medya üzerinden Burak Çelik’e tebrik mesajları gönderdi.







İKINCİ EVLİLİĞİ

32 yaşındaki Burak Çelik, 2013 Best Model of Turkey birincisi Ayşenur Özkan (33) ile 2013 yılında evlenmiş ancak bu evlilik 2015 yılında sona ermişti. Çelik’in Ece Bayrak ile yeni evliliği hayranlarından büyük destek ve tebrik aldı.