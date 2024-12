Burak Çelik kimdir? Oyuncu Burak Çelik kaç yaşında, nereli? Burak Çelik'in eşi kim?

Yayınlanma: 27.12.2024 - 11:25

Güncelleme: 27.12.2024 - 11:25

Oyuncu Burak Çelik nişanlısı Ece Bayrak’la Karadağ'da evlendi. Burak Çelik nikah karelerini Instagram hesabından hayranları ile paylaştı. Çelik paylaşımına 'Mutlu son' notunu düştü.

BURAK ÇELİK KİMDİR?

Burak Çelik 21 Temmuz 1992 yılında İstanbul'da doğdu. Çelik, Sadri Alışık Kültür Merkezi Oyunculuk Bölümü mezunudur. 190 boyunda ve 83 kilo olan Çelik, 2013 yılında Best Model of The World yarışmasında en iyi erkek model seçildi.

BURAK ÇELİK NERELİ?

İstanbul Eyüp'te dünyaya gelen Burak Çelik, aslen Orduludur.

BURAK ÇELİK'İN EŞİ KİM?

2013 yılında eski Best Model of Turkey birincisi Ayşenur Özkan ile evlendi. Çift 2015 yılında şiddetli geçimsizlik nedeniyle anlaşmalı olarak boşandı. 2024 yılında menajer Ece Bayrak ile evlendi.