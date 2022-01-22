Oyuncu Çağrı Erceber: "Sinema aksiyonla başlar"

22 Ocak 2022 Cumartesi, 23:52

Son olarak rol aldığı ‘Akıncı’ dizisinde Kor-Han adlı bir kahramanı canlandıran sahne dövüşleri eğitmeni Çağrı Erceber, mesleğine ve gelecek planlarına dair konuştu.

Türkiye'de sadece kendisinin dövüş sanatıyla sinema oyunculuğunu birleştirdiğini söyleyen Erceber, küçüklüğünden beri aksiyon oyuncusu olmak istediğini ve bunu başardığını belirtti.

Erceber mesleğine ilişkin şunları söyledi:

"Ailem 6 yaşında beni drama okullarına yazdırmıştı, pandomim ve yaratıcı drama dersleri alıyordum. Fakat aklımda her zaman aksiyon vardı. Ben de küçük yaşlarda dövüş sanatlarına başladım ve lise yıllarımda karatede ülkemi temsilen dünya beşincisi oldum. Daha sonra tiyatro eğitimleri ile birlikte derin bir savaş sanatları yolculuğu beni bekliyordu. Japonya’ya gittim ve orada ninja savaş sistemleri eğitimleri aldım. Tiyatral çalışmalara katıldım. Japonya’da Dr. Masaaki Hatsumi’den japon kılıcı, silahları ve çeşitli savaş disiplinleri eğitimi aldım. Kağıttan bıçak yapmak, çeşitli ilüzyon teknikleri gibi sinema alanında kullanabileceğim çok özel öğretiler gördüm. Ayrıca tengu maskeleriyle beden dilini birleştirip savaş psikolojisi dersleri aldım. Tiyatro bölümünden mezun olunca Filinta dizisiyle kariyerime başladım. Bu süreçte kıymetli hocam Ayla Algan beni sahne dövüşleri eğitimi için yüreklendirdi. Kimsenin gitmediği bir yoldan gitmiştim. Bu benim avantajım oldu. Yaptığım işi duyan okullardan teklif aldım, pek çok ünlü meslektaşımı çalıştırdım. Savaş sanatının ruhunu sahnelemek ve inandırıcı aksiyonu sergilemeyi öğretiyorum. Karate dersleri vermiyorum, tüm yoğunluğum tamamen oyunculuk üzerine. Sahne dövüşleri denildiğinde insanlar karate dersi zannediyor. Halbuki alakası yok. Ben sanatçıyı gerek sahnede gerek dışarıdaki hayata karşı hazırlıyorum. Düşmeyi öğretiyorum. Hiç spor yapmamış birisine bile metrelerce yüksekten güvenli bir şekilde ve en önemlisi inandırıcı bir şekilde düşmesini ve aksiyona girmesini öğretiyorum. Bu öğretiler sayesinde oyuncunun farkındalığıda gelişiyor. En son Akıncı dizisinin dövüş koreografilerini üstlendim ve oyuncuları çalıştırdım. Türkiye topraklarının tarihi ve gelişen dizi film piyasası bu bilgileri kullanıp çıtayı çok yukarılara çıkarmak için büyük fırsat!