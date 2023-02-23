Oyuncu Canan Hoşgör'ün acı günü

Yayınlanma: 23 Şubat 2023 - 17:21

Güncelleme: 23 Şubat 2023 - 17:21

Oyuncu Canan Hoşgör, annesini kaybettiğini duyurdu. Vefat haberini sosyal medya hesabından duyuran Hoşgör, "Canım annem, pamuğum hayat mücadelesini tamamladı... Allah gani gani rahmet eylesin. Cenazesi yarın öğleden sonra (24 Şubat) Gündoğan köyüne defnedilecektir" dedi.

Bir süre önce de babasını kaybeden Canan Hoşgör, anne ve babasının yer aldığı fotoğrafa "Kısacık ayrı kaldınız. Cennet bahçelerinde el elesiniz şimdi" notunu düştü.

HAMDİ ALKAN DA ANNESİNİ KAYBETMİŞTİ

Canan Hoşgör'ün 1989-1999 ve 2006-2012 yılları arasında iki defa evlenip boşanığı ve Zeynep ile Ayşe adını verdikleri iki kız çocuğu sahibi olduğu meslektaşı Hamdi Alkan da, geçtiğimiz hafta annesini kaybetmişti.