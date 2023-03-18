Oyuncu Filiz Taçbaş CHP'den milletvekili aday adayı oldu

Yayınlanma: 18 Mart 2023 - 10:42

Güncelleme: 18 Mart 2023 - 10:42

Bir döneme damga vuran 'Mahallenin Muhtarları' dizisindeki 'Behiye' karakteriyle tanınan ve sonrasında pek çok yapımda rol alan Filiz Taçbaş, siyasete atılmaya karar verdi.

Taçbaş, CHP İzmir 2. bölge milletvekili aday adaylığı için başvuruda bulunduğunu açıkladı.

Taçbaş sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "Cumhuriyetimizin 100. yılında bir olabileceğimiz, tüm sorunların altından tek yumruk olarak kalkabileceğimiz... Vatanıma ve milletime yoldaş olacağım bir göreve adım atıyorum. CHP İzmir 2. bölge milletvekili aday adaylığı için başvurumu yaptım. Atatürk ilke ve inkılâpları doğrultusunda yoluma devam edeceğim" ifadelerini kullandı.

FİLİZ TAÇBAŞ KİMDİR?

Filiz Taçbaş, 1964 senesinde İstanbul'da doğdu. İlk kez 10 yaşındayken kameralar karşısına geçti. Daha sonra 18 yaşında tiyatro oyunculuğuna başladı.

Anadolu turnelerine katılan Taçbaş aynı zamanda 'Gırgıriye' müzikalinde Müjdat Gezen'le başrolü paylaştı. Ardından 1992 senesinde Mahalle Muhtarları kadrosuna katıldı. Bu dizinin ardından birçok projede yer aldı.