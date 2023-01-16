Oyuncu Hafsanur Sancaktutan'dan intihar iddialarına açıklama

Yayınlanma: 16 Ocak 2023 - 11:34

Güncelleme: 16 Ocak 2023 - 11:34

Söylemezsem Olmaz programı yorumcularından Bircan Bali önceki akşam ünlü bir ismin intihara teşebbüs ettiğini iddia etmiş isim vermemişti.

Yeni bir açıklama daha yapan Bircan Bali o ismin Hafsanur Sancaktutan olduğunu duyurdu.

Bircan Bali sosyal medya paylaşımında şu ifadeleri kullanmıştı:

"Maalesef üzücü bir magazin haberi vermek için siyah fondayım! Çok ünlü bir kadın oyuncu dün gece intihara teşebbüs edip, bilelerini kesti ve aynı zamanda da ilaç içti. Şu an hala hastanede, çok şükür ölmedi. Nedenini araştırıyorum. İsmi, programımda açıklayacağım!" ifadelerini kullanmıştı.

Bali dün yaptığı paylaşımda ise ayrıntılar vererek "Gencecik bir kızın hayatına son verecek kadar neler yaşadığını araştırıyorum" dedi. Ünlü oyuncunun Anadolu Yakası'nda bir hastanede tedavi gördüğü ve onu hastaneye yine çok ünlü birinin götürdüğünü de dile getirmişti.

"BENİ VE AİLEMİ ZOR DURUMDA BIRAKAN BİR HABER"

İddiaların ardından Hafsanur Sancaktutan'dan açıklama geldi.

Konu ile ilgili olarak sosyal medya hesabı üzerinden açıklamada bulunan Sancaktutan şu ifadeleri kullandı;

Herkese merhaba, Biraz önce TV'de yayınlanan bir magazin programında beni ve ailemi çok üzen, çok zor durumda bırakan bir haber yapıldı.

Tedavi olduğum hastaneden gerekli raporları alarak yasal bir süreç başlatacağım için avukatım tarafından bu aşamada detaylı bir açıklama yapmamam istendi.

Tek söyleyeceğim 22 yaşında ailesini, işini ve hayatını çok seven bir gencim! Böyle bir habere maruz kaldığım için çok üzgünüm. Basında ve sosyal medyada bu konuda vicdanlı davranılacağına inanıyor, habere itibar edilmeyeceğini umuyorum.

Hassasiyet gösteren herkese teşekkür ediyorum."