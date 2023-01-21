Oyuncu Hilal Altınbilek kaza geçirdi
Oyuncu Hilal Altınbilek, Ortaköy'de küçük çaplı bir trafik kazasına karıştı. Altınbilek, "Yandaki araç geçtiği sırada arabama sürttü" dedi.
Rol aldığı Bir Zamanlar Çukurova dizisiyle tanınan Hilal Altınbilek, geçtiğimiz gün Ortaköy'de bir kazaya karıştı.
Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Ortaköy'de trafikte seyir halindeyken kavşaktan geçen başka bir araç ünlü oyuncu Hilal Altıbilek'in otomobiline çarptı.
Aracında hasar oluşan Altınbilek, kaza işlemlerini yaptığı sırada objektiflere yansıdı. Otomobiller yol kenarına çekilirken kısa süreli trafik yoğunluğu yaşandı.
Moralinin bozuk olduğu gözlenen Hilal Altınbilek "Çok büyük bir şey yok. Yandaki araç geçtiği sırada arabama sürttü. Bende de bir şey yok teşekkür ederim. Şimdi işlemleri hallediyoruz" dedi.
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