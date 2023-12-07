Oyuncu Hilal Altınbilek'in acı günü

Yayınlanma: 07.12.2023 - 10:30

Güncelleme: 07.12.2023 - 10:30

Oyuncu Hilal Altınbilek'in uzun zamandır kanser tedavisi gören babası Özdemir Altınbilek 66 yaşında yaşamını yitirdi.

Altınbilek önceki gün Kilyos Merkez Camisi'nde öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Kilyos Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Cenaze töreninde Hilal Altınbilek ile annesi Mehtap Altınbilek'i dostları yalnız bırakmadı. Törene katılanlar arasında Kerem Alışık, Kerem Çatay ve son anda define yetişen Onur Tuna da vardı.