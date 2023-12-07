Oyuncu Hilal Altınbilek'in acı günü
Bir Zamanlar Çukurova dizisiyle tanınan ve şimdilerde FOX TV'de yayınlanan Şahane Hayatım dizinde başrolde yer alan Hilal Altınbilek'in babası hayatını kaybetti.
Oyuncu Hilal Altınbilek'in uzun zamandır kanser tedavisi gören babası Özdemir Altınbilek 66 yaşında yaşamını yitirdi.
Altınbilek önceki gün Kilyos Merkez Camisi'nde öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Kilyos Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Cenaze töreninde Hilal Altınbilek ile annesi Mehtap Altınbilek'i dostları yalnız bırakmadı. Törene katılanlar arasında Kerem Alışık, Kerem Çatay ve son anda define yetişen Onur Tuna da vardı.
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