Oyuncu Kerem Fırtına ve sunucu Gözde Şeker evlendi: Davetliler arasında Başak Demirtaş ile Alper Taş da vardı

Oyuncu Kerem Fırtına, uzun süredir birlikte olduğu sunucu Gözde Şeker ile evlendi. Ünlü çiftin nikahı, aile bireyleri ve dostlarının katıldığı sade bir törenle yapıldı.
Evlilik kararı alan Fırtına ve Şeker’in nikah töreni, samimi bir atmosferde gerçekleşti.
Törene yakın arkadaşları ve aileleri katılırken, ünlü çiftin mutluluğu yüzlerinden okundu.
SOSYAL MEDYADA PAYLAŞTILAR
Nikahın ardından çekilen fotoğraflar, çiftin sosyal medya hesaplarından sevenleriyle paylaşıldı.
Takipçilerinden kısa sürede çok sayıda tebrik mesajı geldi.
SÜRPRİZ İSİMLER KATILDI
Düğüne katılanlar arasında, Selahattin Demirtaş’ın eşi Başak Demirtaş ile Sol Parti PM Üyesi Alper Taş da yer aldı.
Fırtına ve Şeker çiftinin sade ama anlamlı töreni, katılan dostlarının paylaşımlarıyla sosyal medyada geniş yankı buldu.