Oyuncu Mustafa Başalan hayatını kaybetti

Oyuncu Mustafa Başalan, 52 yaşında hayatını kaybetti.

Haberi, magazin yazarı Onur Akay sosyal medya hesabından duyurdu.

Akay paylaşımında, “Oyuncu arkadaşımız Mustafa Başalan’ı geçirdiği ani kalp krizi nedeniyle kaybettik. Ailesine ve sevenlerine sabır dilerim” dedi.

52 yaşındaki oyuncu, Diriliş Ertuğrul, Çukur, Gassal ve Son Gün gibi dizilerdeki rolleriyle tanınıyor. Başalan, Siyah Kalp, Sahipsizler, Arka Sokaklar, Bir Gece Masalı, Deha, Kızılcık Şerbeti, Teşkilat, Gönül Dağı, Yasak Elma, Börü gibi yapımlarda da rol aldı.