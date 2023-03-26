Oyuncu Nesrin Cavadzade kaza yaptı
Oyuncu Nesrin Cavadzade sponsor otomobil firmasının verdiği araçla kaza yaptı.
Oyuncu Nesrin Cavadzade, kendisine sponsor olan otomobil firmasının verdiği araç ile kaza yaptı. Apartmanın otoparkından çıkarken aracı çarpan oyuncu, firmayı arayarak durumu anlattı.
Posta'nın haberine göre, marka Cavadzade’ye başka bir araç verdi.
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