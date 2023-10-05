Oyuncu Sercan Badur ameliyat oldu

Öyle bir Geçer Zaman ki dizisinde 'Necati' karakteriyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Sercan Badur, ABD'de ameliyat olduğunu duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 05.10.2023 - 15:00
Oyuncu Sercan Badur ameliyat oldu
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Bir süredir ABD’nin New York kentinde bulunan oyuncu Sercan Badur safra kesesi ameliyatı oldu.

"BENİ TERK EDEN İLK KİŞİ DEĞİLSİN"

Sosyal medya sayfasından bir fotoğraf paylaşan oyuncu fotoğrafın altına "Üzülme safra kesem Beni terk eden ilk kişi sen değilsin. Hala apandisitimi özlüyorum" notunu düştü.

32 yaşındaki oyuncuya arkadaşlarından Sercan Badur'a 'geçmiş olsun' mesajları yağdı.



Sercan Badur ameliyat

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