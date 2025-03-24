Oyuncu Sevinç Erbulak'tan polise sert tepki: 'O eylem kanunsuz değil senin o gençlere yaşattığın zorbalık kanunsuz'

Oyuncu Sevinç Erbulak, sosyal medya üzerinden yaptığı sert paylaşımla gençlerin polis müdahalesine uğramasını eleştirdi.

Oyuncu Sevinç Erbulak'tan polise sert tepki: 'O eylem kanunsuz değil senin o gençlere yaşattığın zorbalık kanunsuz'
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 24.03.2025 - 12:37

Oyuncu Sevinç Erbulak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, gençlerin eylem sırasında polis müdahalesine maruz kalmasını sert bir dille eleştirdi. Erbulak, “O eylem kanunsuz değil ama senin ve diğerlerinin o gençlere yaşattığı her türlü zorbalık kanunsuz!” ifadeleriyle tepkisini dile getirdi.

Söz konusu paylaşım, gazeteci Serkan Ocak’ın bir gösteri sırasında polis ile eylemci bir genç arasındaki diyaloğu aktardığı videoya yanıt olarak yapıldı. Görüntülerde bir gencin polise "Yalvarırım canım çok acıyor!" dediği görüldü. Polis ise "burada yapılan eylem kanununsuz, neden buradasın?" şeklinde cevap verdi.

Erbulak, mesajında gençlerin daha iyi bir gelecek için mücadele ettiğini vurgulayarak, “O genç, senin de çocuğunun daha güzel bir geleceği olsun diye orada” ifadelerini kullandı.

Paylaşım, sosyal medyada büyük yankı uyandırırken, birçok kullanıcı anayasal haklar kapsamında barışçıl gösteri yapmanın engellenemeyeceğini hatırlatan yorumlar yaptı.

Anayasa’nın 34. maddesine dikkat çeken sosyal medya kullanıcıları, herkesin önceden izin almadan barışçıl gösteri ve yürüyüş yapma hakkına sahip olduğunu vurguladı. 


Etiketler: #sevinç erbulak

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