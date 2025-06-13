Oyunu son kez sahnelenmişti: Şener Şen'den açıklama

Usta oyuncu Şener Şen’i 40 yıl aradan sonra tiyatro sahnesine döndüren DasDas prodüksiyonu “Zengin Mutfağı”, Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nda gerçekleşen gösterimiyle seyirciye veda etti.

Vasıf Öngören’in aynı adlı eserinden uyarlanan oyun, 8 yıl boyunca 400'den fazla kez kapalı gişe oynayarak büyük bir başarıya imza attı. Türkiye tiyatro sahnesinde iz bırakan yapım, hem içeriğiyle hem de oyuncu kadrosuyla dikkat çekti.

Başrolde Şener Şen’e; Gizem Ergün, Onay Kaya, Uğur Arda Başkan ve Kutay Sandıkçı eşlik etti. Oyunun yönetmenliğini ise Şener Şen ile birlikte Doğu Yaşar Akal üstlendi.

ŞENER ŞEN'DEN VEDA

Zengin Mutfağı oyununa Instagram hesabından yaptığı paylaşım ile veda eden Şener Şen, şunları yazdı:

"Zengin Mutfağı oyunumuz yaklaşık 7 yıldan sonra sona erdi. Başta seyircilerimiz olmak üzere birlikte çalıştığımız, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Genç arkadaşlarım Onay Kaya, Gizem Ergün, Kutay Sandıkçı, U. Arda Başkan'ın oyunun başarısında büyük katkıları oldu. Birlikte çok güzel anılar biriktirdik. Şimdi uzunca bir tatil zamanı... Yeni projelerde buluşmak dileğiyle..."





Öte yandan, oyunun son kez sahnelendiği gece, Şener Şen'e, "Sahneleri artık bıraktınız mı, yeni bir oyun ya da sinema projesi olacak mı?" sorusu yöneltilmişti.

Kısa ve net bir yanıt veren Şener Şen; "Hayır, bitti" ifadelerini kullanmıştı.