Ozan Güven'den pişkin savunma: 'Ayakta kalması mümkün değil'

Oyuncu Ozan Güven’e eski sevgilisi Deniz Bulutsuz’u darbettiği gerekçesiyle verilen 2 yıl 3 ay hapis cezası kesinleşti.

İstinaf mahkemesi kararda indirime gitmedi; ünlü oyuncu yaklaşık 45 gün cezaevinde kalacak.

BASIN TOPLANTISI YAPTI

Bugün bir basın toplantısı düzenleyen Ozan Güven, konuya ilişkin şunları söyledi:

"Tanıdığım, tanımadığım, beni seven, bana inanan herhangi bir kadının içine azıcık bile bir şüphe düşürdüysem onların hepsinden tek tek özür dilerim. Ama bir tek senden özür dilemeyeceğim, çünkü ben sana bir şey yapmadım Deniz. 45 gün hapis cezası tutmuyordu. Bana açılan 6 davanın 5'inden beraat ettim, aklandım. Bir kadına tokat atarsanız bir yeri açılır, kırılır, çıkığı olur. Ayakta kalması mümkün değil."

NE OLMUŞTU?

Oyuncu Ozan Güven, 2020 yılında o dönemki kız arkadaşı Deniz Bulutsuz’u darp ettiği gerekçesiyle hakkında başlatılan dava sonucunda 2 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

Söz konusu olayın ardından Güven, rol aldığı Babil dizisinden ayrılmış ve geçtiğimiz aylarda yer aldığı 7 Kocalı Hürmüz projesinden de sosyal medya tepkileri nedeniyle çıkarılmıştı.

Son olarak, oyuncunun karara karşı yaptığı istinaf başvurusu da reddedildi.

İstinaf mahkemesi Güven’in cezasında herhangi bir indirime gitmedi.

Cezanın 5 yılın altında olması nedeniyle oyuncunun kararı Yargıtay’a taşıma hakkı bulunmuyor. Mevcut infaz rejimine göre Ozan Güven, aldığı 2 yıl 3 aylık ceza için yaklaşık 45 gün cezaevinde kalacak.

Önümüzdeki haftalarda gerekçeli kararın Güven’e ulaşmasının ardından, ünlü oyuncunun iki hafta içinde cezaevine girmesi bekleniyor.