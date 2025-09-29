Özcan Deniz'den çok konuşulacak sözler: 'İstenmeyen şeyler olma olasılığı yüksek, bir daha beni göremeyebilirsiniz'

Oyuncu ve şarkıcı Özcan Deniz, hafta sonu sahneden yaptığı açıklamalarla gündeme geldi. Şarkıcının sözleri 'müziği bırakıyor mu?' yorumlarına neden oldu.

"İSTENMEYEN ŞEYLER OLMA OLASILIĞI YÜKSEK"

Deniz, İstanbul'daki konserde şu ifadeleri kullandı:

"Hayat beni hiç istemediğim bir yere doğru sürüklüyor. İstenmeyen şeyler olma olasılığı yüksek. Bir daha beni göremeyebilirsiniz. Eğer olur da bir daha görüşemezsek, 30 yıl boyunca benimle beraber sırtımda dağ gibi durduğunuz için sizlere sonsuz teşekkür ederim."

AİLE İÇİ PROBLEMLER

Özcan Deniz, kardeşi Ercan Deniz’in yıllar önce çektiği banka kredilerine kefil olmuştu. Kardeşinin borçlarını ödememesi nedeniyle Özcan Deniz’in tüm mal varlığına ve gelirine haciz konuldu.

Özcan Deniz'in avukatı yaptığı açıklamada, bankanın öncelikli olarak Ercan Deniz'e ait ipotekli taşınmazlara başvurması gerektiğini fakat bunu yapmayarak doğrudan kefile yani Özcan Deniz'e icra uyguladığını belirtti.