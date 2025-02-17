Yayınlanma: 17.02.2025 - 17:30

Güncelleme: 17.02.2025 - 17:44

Kızıl Goncalar dizisinde rol alan Özcan Deniz, ailesiyle yaşadığı tartışmalarla gündeme gelmeye devam ediyor. Son olarak annesi Kadriye Deniz, gelini hakkında iddialarda bulunurken, eşi Samar Dadgar hastaneye gittiklerini açıkladı. Peki, Peki, Özcan Deniz kimdir? Özcan Deniz neden hastaneye kaldırıldı? Özcan Deniz'in sağlık durumu nasıl? İşte, ayrıntılar...

ÖZCAN DENİZ KİMDİR?

Özcan Deniz, 19 Mayıs 1972 tarihinde Ankara’da doğdu. Aslen Ağrılı olan sanatçı, çocukluk yıllarını Aydın'da geçirdi. Küçük yaşlardan itibaren müziğe ilgi duyan Deniz, lise yıllarında sahne almaya başladı.

Müzik Kariyerinin Başlangıcı ve Yükselişi

Özcan Deniz’in müzik kariyeri 1985 yılında sahneye adım atmasıyla başladı. 1992 yılında İstanbul’a taşınarak profesyonel müzik kariyerine ilk adımı attı. 1993 yılında çıkardığı Meleğim albümü büyük ilgi gördü ve onu Türkiye'nin en popüler sanatçılarından biri haline getirdi. Ardından Beyaz Kelebeğim, Yalan mı, Aslan Gibi ve Sevdazede gibi albümleriyle müzik piyasasındaki yerini sağlamlaştırdı.

Oyunculuk Kariyeri ve Dizi Projeleri

Müzikteki başarısının ardından 1990'lı yılların sonunda oyunculuğa yönelen Özcan Deniz, 1999 yılında yayınlanan Aşkın Dağlarda Gezer dizisiyle büyük çıkış yakaladı. Ardından Asmalı Konak (2002-2003) dizisiyle geniş kitleler tarafından tanındı ve oyunculuk kariyerinde önemli bir dönüm noktası yaşadı.

Diğer önemli projeleri arasında Haziran Gecesi, Samanyolu, Karagül ve İstanbullu Gelin gibi diziler yer alıyor. 2023 yılında Kızıl Goncalar dizisinde başrol oynayarak tekrar televizyon ekranlarında yer aldı.

Sinema Kariyeri ve Yönetmenlik Deneyimi

Özcan Deniz, sadece müzisyen ve oyuncu olarak değil, aynı zamanda senarist ve yönetmen olarak da kendini kanıtladı. 2011 yılında yönetmenliğini üstlendiği Ya Sonra filmi ile sinemaya adım attı. Ardından Evim Sensin, Su ve Ateş, Sevimli Tehlikeli ve İkinci Şans gibi filmleri yazıp yönetti.

Özel Hayatı ve Gündeme Gelişi

Özcan Deniz'in özel hayatı da sık sık magazin gündeminde yer aldı. 2018 yılında Feyza Aktan ile evlendi ve bu evlilikten bir oğlu dünyaya geldi. Ancak çift 2019 yılında boşandı. Daha sonra Samar Dadgar ile hayatını birleştirdi. Özellikle ailesiyle yaşadığı tartışmalar ve annesi Kadriye Deniz ile arasındaki gerilim medyada geniş yankı uyandırdı.

ÖZCAN DENİZ'İN KARDEŞLERİ KİM?

Şarkıcı ve oyuncu Özcan Deniz'in, Ercan Deniz adında bir erkek, Melek Deniz, Yurda Deniz ve Sibel Deniz adlarında üç kız kardeşi vardır.

ÖZCAN DENİZ NEDEN HASTANEYE KALDIRILDI?

Özcan Deniz'in bugün öğle saatlerinde kalp spazmı geçirdiği öğrenildi. Eşi Samar Dadgar, sosyal medya hesabından adeta ateş püskürdü. Dadgar; "Bitmedi düşmanlığınız. Bitmedi tuzaklarınız. Ona bir şey olursa dünyayı başınıza yıkarım. Hastaneye gidiyorum yoldayım!! Nefes alamıyorum! Özcan'a bir şey olursa hepinizi cehennem ateşinde yakacağım! Asıl o zaman oturun izleyin!" dedi.

Özcan Deniz, yapılan kontrollerin ardından taburcu edildi. 52 yaşındaki Özcan Deniz'in kalp damarlarına iki hafta sonra stent takılacağı öğrenildi.