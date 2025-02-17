Tatvan Belediye Başkanı Mümin Erol kimdir? Mümin Erol neden gözaltına alındı?
DEM Partili Tatvan Belediye Eşbaşkanı Mümin Erol, “Cumhurbaşkanı’na hakaret” suçlamasıyla gözaltına alındı. Erol’un emniyetteki ifade işlemleri sürüyor. Peki, Tatvan Belediye Başkanı Mümin Erol kimdir? Mümin Erol neden gözaltına alındı?
DEM Partili Bitlis-Tatvan Belediye Eşbaşkanı Mümin Erol, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret suçlamasından gözaltına alındı. Peki, Tatvan Belediye Başkanı Mümin Erol kimdir? Mümin Erol neden gözaltına alındı?
MÜMİN EROL KİMDİR?
Mümin Erol, 1981'de Bitlis'in Tatvan ilçesinde dünyaya geldi.
İlk ve orta öğrenimini Tatvan'da tamamlayan Erol, Bitlis Anadolu Öğretmen Lisesini bitirdi.
2004'te Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olan Erol, avukat olarak mesleğini sürdürüyor.
Erol, 31 Mart yerel seçimlerinde DEM Parti'den Tatvan Belediye Başkanlığına aday gösterildi ve seçildi.
MÜMİN EROL NEDEN GÖZALTINA ALINDI?
DEM Partili Bitlis-Tatvan Belediye Eşbaşkanı Mümin Erol, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret suçlamasından gözaltına alındı.
Etiketler: #Mümin Erol #Tatvan #bitlis
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