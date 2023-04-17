Yayınlanma: 17.04.2023 - 17:01

Güncelleme: 17.04.2023 - 17:01

Futbolseverler, İrfan Can Eğribayat'ın kim olduğunu ve futbol kariyerini merak ediyor. Peki, İrfan Can Eğribayat kimdir, nereli, kaç yaşında? İrfan Can Eğribayat hangi takımlarda futbol oynadı? İşte ayrıntılar...

İRFAN CAN EĞRİBAYAT KİMDİR?

İrfan Can Eğribayat, 30 Haziran 1998 tarihinde Adana'nın Seyhan ilçesinde dünyaya geldi. Kaleci mevkiinde futbol hayatını sürdüren İrfan Can Eğribayat, şimdilerde Göztepe'den kiralık olarak Fenerbahçe'de forma giymektedir.

Futbolculuk kariyerine 2007'de Adanaspor altyapısında başlayan İrfan Can Eğribayat, 2014'te kulübüyle profesyonel sözleşme imzalayarak A takıma yükseldi. 16 Mayıs 2015'te, 1. Lig'de oynanan Elazığspor maçının 85. dakikasında Mert Akyüz'ün yerine oyuna girerek takımındaki ilk resmî maçına çıktı. 23 Mayıs'taki Karşıyaka maçına ise ilk 11'de başladı ve maçın tamamında görev aldı. İlk iki sezonunda ikişer lig maçında görev alan Eğribayat, 2015-16 sezonu sonunda 1. Lig şampiyonluğu yaşadı.

5 Eylül 2020 tarihinde Süper Lig ekiplerinden Göztepe'ye 500 bin € karşılığında transfer oldu. İrfan Can Eğribayat 2022 yılında Fenerbahçe'ye kiralık olarak gönderildi.

2014 Montaigu Turnuvası'na katılan Türkiye 16 yaş altı millî takımı kadrosuna çağrıldı ve 21 Nisan'daki Portekiz karşılaşmasında görev aldı. Sonrasında ise Portekiz'de düzenlenen UEFA Gelişim Turnuvası kadrosuna dahil edildi ve turnuvadaki 8 Mayıs'taki Fransa maçında oynadı. Azerbaycan'ın ev sahipliğini yaptığı 2014 Caspian Cup'ta da 16 yaş altı millî takımı kadrosunda yer alan Eğribayat, İran ile oynanan ve takımının 1-0 yenilerek turnuvayı ikincilikle tamamladığı maç da dahil olmak üzere turnuvadaki maçlarda forma giydi. İrfan Can Eğribayat, 6 kez 16 yaş altı, 2 kez 17 yaş altı, 5 kez ise 18 yaş altı millî takım formasını giydi.

İRFAN CAN EĞRİBAYAT ÖZEL HAYATI

İrfan Can Eğribayat üç yıllık hayat arkadaşı Ceren Nur Arpaçay ile Güzelbahçe Belediyesi’nde 2021 yılının Şubat ayında evlendi. İrfan Can Eğribayat ve eşi Ceren Eğribayat, 5,5 aylık hamileyken bebeklerini kaybetme acısı yaşadı.

İRFAN CAN EĞRİBAYAT HANGİ TAKIMLARDA FUTBOL OYNADI?

2014-2020 Adanaspor

2020- Göztepe

2022- Fenerbahçe

İRFAN CAN EĞRİBAYAT MİLLİ TAKIM KARİYERİ

2014 Türkiye U-16

2014 Türkiye U-17

2015 Türkiye U-18

2016 Türkiye U-19

2018 Türkiye U-21

İRFAN CAN EĞRİBAYAT BAŞARILARI

Adanaspor

1. Lig: 2015-16 Şampiyonluğu