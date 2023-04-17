Olivia Colman kimdir, kaç yaşında, nereli? Olivia Colman hangi filmlerde oynadı?

Başarılı oyuncu Olivia Colman, depremzedeler için Nâzım Hikmet şiiri okumasıyla gündem oldu. Peki, Olivia Colman kimdir, kaç yaşında, nereli? Olivia Colman hangi filmlerde oynadı?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 17.04.2023 - 12:14
Olivia Colman kimdir, kaç yaşında, nereli? Olivia Colman hangi filmlerde oynadı?
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Ünlü dizi The Crown'da Kraliçe Elizabeth karakterini canlandıran Olivia Colman, Royal Albert Hall'de düzenlenen yardım gecesinde, depremzedeler için Nâzım Hikmet'ten 'Yaşamaya Dair' şiirini okudu. 'Olivia Colman'ın yaşamı ve kariyeri merak ediliyor. İşte ayrıntılar...

OLİVİA COLMAN KİMDİR?

Olivia Colman, 30 Ocak 1974'te İngiltere'nin Norwich şehrinde doğdu. Bristol Old Vic Tiyatro Okulu mezunu olan Colman, ilk olarak televizyondaki çalışmaları ile ön plana çıktı. Kanal 4 komedi programı Peep Show'da (2003-2015) Sophie Chapman olarak oyunculuk atılımını yaptı. Televizyondaki diğer komedi rolleri arasında Green Wing (2004–2006), That Mitchell ve Webb Look (2006–2008), Beautiful People (2008–2009), Rev. (2010-2014) ve Flowers (2016-2018) bulunmaktadır. Colman, komedi programı Twenty Twelve (2011-2012) için En İyi Kadın Komedi Performansı, Accused antoloji suç programı (2012) için, ve En İyi Kadın Oyuncu Broadchurch için En İyi Kadın Oyuncu dalında İngiliz Akademi Televizyon Ödülü'nü aldı. (2013-2017). Gerilim mini dizileri The Night Manager'daki (2016) performansı nedeniyle En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu dalında Altın Küre Ödülü kazandı ve Primetime Emmy Ödülü'ne aday gösterildi. Komedi programı Fleabag'deki (2016-2019) performansı nedeniyle Colman, Üstün Yardımcı Kadın Oyuncu için Primetime Emmy Ödülü'ne aday gösterildi. 2019'da Netflix dönemi drama programı The Crown'da Kraliçe Elizabeth'i canlandırdı ve bunun için En İyi Kadın Oyuncu - Televizyon Dizisi Drama Altın Küre Ödülü'nü aldı.

Kara komedi filmi The Favourite (2018) döneminde Büyük Britanya Kraliçesi Anne'yi canlandırması eleştirmenlerce alkış aldı ve En İyi Kadın Oyuncu Akademisi Ödülü, En İyi Kadın Oyuncu Altın Küre Ödülü - Sinema Filmi Komedi Müzikal ve BAFTA Başrolde En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'nü kazandı.

OLİVİA COLMAN'IN ÖZEL YAŞAMI

Olivia Colman, 2011'de Ed Sinclair'le evlendi. Çiftin bu evlilikten iki çocuğu oldu.

OLİVİA COLMAN'IN FİLMOGRAFİSİ

Filmler

2004  Terkel in Trouble

2005  Zemanovaload

2005  One Day

2006  Confetti

2007  Hot Fuzz

2007  Grow Your Own

2007  I Could Never Be Your Woman

2007  Dog Altogether

2009  Le Donk & Scor-zay-zee

2011  Tyrannosaur

2011  Arrietty

2011  The Iron Lady

2012  Hyde Park on Hudson

2013  I Give It a Year

2014  Locke

2014  Cuban Fury

2014  Thomas & Friends: Tale of the Brave

2015  The Lobster

2017  Murder on the Orient Express

2018   Sarayın Gözdesi

Televizyon

2000  Bruiser

2001  The Mitchell and Webb Situation

2001  People Like Us

2001  Mr Charity

2001  Comedy Lab

2002  Rescue Me

2002  Holby City

2002  The Office

2003  Gash

2003  Eyes Down

2003  The Strategic Humour Initiative

2003–2015 Peep Show

2004  Black Books

2004  Swiss Toni

2004  NY-LON

2004  Coming Up

2004–2006 Green Wing

2005  Angell's Hell

2005  Look Around You

2005  The Robinsons

2005  Murder in Suburbia

2005  ShakespeaRe-Told

2006–2008 That Mitchell and Webb Look

2007  The Grey Man

2007  The Time of Your Life

2008  Love Soup

2008  Hancock and Joan

2008  Consuming Passion

2008  Violetta Kiss

2008–2009 Beautiful People

2008, 2018 WWould I Lie to You?

2009  Skins

2009  Midsomer Murders

2009  Mister Eleven

2010  Doctor Who

2010–2014 Rev.

2011  Comic Relief: Uptown Downstairs Abbey

2011   Exile

2011–2012 Twenty Twelve

2012  Accused

2012  Bad Sugar

2013–2017 Broadchurch

2013  The Suspicions of Mr Whicher:The Murder In Angel Lane

2013  Run

2013  The Thirteenth Tale

2013  The Five(ish) Doctors Reboot

2014  Big Ballet

2014  The 7.39

2014  W1A

2014  The Secrets

2014  Mr. Sloane

2014  This is Jinsy

2014–2018 Thomas & Friends

2016  Drunk History

2016  The Night Manager

2016  We're Going on a Bear Hunt

2016–2018 Flowers

2016-2018   The Secret Life of the Zoo

2016–2019 Fleabag

2017  Inside Dior

2018  Flatpack Empire

2018  Natural World

2018  Watership Down

2019  Les Misérables

2019–2020 The Crown

2020  The Simpsons

2020  Becoming You

2020  Cinderella: A Comic Relief Pantomime for Christmas

2021  Landscapers

2021  Superworm

TBA   Secret Invasion



olivia colman oyuncu The Crown Nazım Hikmet Ran

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