Olivia Colman kimdir, kaç yaşında, nereli? Olivia Colman hangi filmlerde oynadı?
Başarılı oyuncu Olivia Colman, depremzedeler için Nâzım Hikmet şiiri okumasıyla gündem oldu. Peki, Olivia Colman kimdir, kaç yaşında, nereli? Olivia Colman hangi filmlerde oynadı?
Ünlü dizi The Crown'da Kraliçe Elizabeth karakterini canlandıran Olivia Colman, Royal Albert Hall'de düzenlenen yardım gecesinde, depremzedeler için Nâzım Hikmet'ten 'Yaşamaya Dair' şiirini okudu. 'Olivia Colman'ın yaşamı ve kariyeri merak ediliyor. İşte ayrıntılar...
OLİVİA COLMAN KİMDİR?
Olivia Colman, 30 Ocak 1974'te İngiltere'nin Norwich şehrinde doğdu. Bristol Old Vic Tiyatro Okulu mezunu olan Colman, ilk olarak televizyondaki çalışmaları ile ön plana çıktı. Kanal 4 komedi programı Peep Show'da (2003-2015) Sophie Chapman olarak oyunculuk atılımını yaptı. Televizyondaki diğer komedi rolleri arasında Green Wing (2004–2006), That Mitchell ve Webb Look (2006–2008), Beautiful People (2008–2009), Rev. (2010-2014) ve Flowers (2016-2018) bulunmaktadır. Colman, komedi programı Twenty Twelve (2011-2012) için En İyi Kadın Komedi Performansı, Accused antoloji suç programı (2012) için, ve En İyi Kadın Oyuncu Broadchurch için En İyi Kadın Oyuncu dalında İngiliz Akademi Televizyon Ödülü'nü aldı. (2013-2017). Gerilim mini dizileri The Night Manager'daki (2016) performansı nedeniyle En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu dalında Altın Küre Ödülü kazandı ve Primetime Emmy Ödülü'ne aday gösterildi. Komedi programı Fleabag'deki (2016-2019) performansı nedeniyle Colman, Üstün Yardımcı Kadın Oyuncu için Primetime Emmy Ödülü'ne aday gösterildi. 2019'da Netflix dönemi drama programı The Crown'da Kraliçe Elizabeth'i canlandırdı ve bunun için En İyi Kadın Oyuncu - Televizyon Dizisi Drama Altın Küre Ödülü'nü aldı.
Kara komedi filmi The Favourite (2018) döneminde Büyük Britanya Kraliçesi Anne'yi canlandırması eleştirmenlerce alkış aldı ve En İyi Kadın Oyuncu Akademisi Ödülü, En İyi Kadın Oyuncu Altın Küre Ödülü - Sinema Filmi Komedi Müzikal ve BAFTA Başrolde En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'nü kazandı.
OLİVİA COLMAN'IN ÖZEL YAŞAMI
Olivia Colman, 2011'de Ed Sinclair'le evlendi. Çiftin bu evlilikten iki çocuğu oldu.
OLİVİA COLMAN'IN FİLMOGRAFİSİ
Filmler
2004 Terkel in Trouble
2005 Zemanovaload
2005 One Day
2006 Confetti
2007 Hot Fuzz
2007 Grow Your Own
2007 I Could Never Be Your Woman
2007 Dog Altogether
2009 Le Donk & Scor-zay-zee
2011 Tyrannosaur
2011 Arrietty
2011 The Iron Lady
2012 Hyde Park on Hudson
2013 I Give It a Year
2014 Locke
2014 Cuban Fury
2014 Thomas & Friends: Tale of the Brave
2015 The Lobster
2017 Murder on the Orient Express
2018 Sarayın Gözdesi
Televizyon
2000 Bruiser
2001 The Mitchell and Webb Situation
2001 People Like Us
2001 Mr Charity
2001 Comedy Lab
2002 Rescue Me
2002 Holby City
2002 The Office
2003 Gash
2003 Eyes Down
2003 The Strategic Humour Initiative
2003–2015 Peep Show
2004 Black Books
2004 Swiss Toni
2004 NY-LON
2004 Coming Up
2004–2006 Green Wing
2005 Angell's Hell
2005 Look Around You
2005 The Robinsons
2005 Murder in Suburbia
2005 ShakespeaRe-Told
2006–2008 That Mitchell and Webb Look
2007 The Grey Man
2007 The Time of Your Life
2008 Love Soup
2008 Hancock and Joan
2008 Consuming Passion
2008 Violetta Kiss
2008–2009 Beautiful People
2008, 2018 WWould I Lie to You?
2009 Skins
2009 Midsomer Murders
2009 Mister Eleven
2010 Doctor Who
2010–2014 Rev.
2011 Comic Relief: Uptown Downstairs Abbey
2011 Exile
2011–2012 Twenty Twelve
2012 Accused
2012 Bad Sugar
2013–2017 Broadchurch
2013 The Suspicions of Mr Whicher:The Murder In Angel Lane
2013 Run
2013 The Thirteenth Tale
2013 The Five(ish) Doctors Reboot
2014 Big Ballet
2014 The 7.39
2014 W1A
2014 The Secrets
2014 Mr. Sloane
2014 This is Jinsy
2014–2018 Thomas & Friends
2016 Drunk History
2016 The Night Manager
2016 We're Going on a Bear Hunt
2016–2018 Flowers
2016-2018 The Secret Life of the Zoo
2016–2019 Fleabag
2017 Inside Dior
2018 Flatpack Empire
2018 Natural World
2018 Watership Down
2019 Les Misérables
2019–2020 The Crown
2020 The Simpsons
2020 Becoming You
2020 Cinderella: A Comic Relief Pantomime for Christmas
2021 Landscapers
2021 Superworm
TBA Secret Invasion
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