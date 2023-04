Olivia Colman kimdir, kaç yaşında, nereli? Olivia Colman hangi filmlerde oynadı?

Yayınlanma: 17.04.2023 - 12:14

Güncelleme: 17.04.2023 - 12:14

Ünlü dizi The Crown'da Kraliçe Elizabeth karakterini canlandıran Olivia Colman, Royal Albert Hall'de düzenlenen yardım gecesinde, depremzedeler için Nâzım Hikmet'ten 'Yaşamaya Dair' şiirini okudu. 'Olivia Colman'ın yaşamı ve kariyeri merak ediliyor. İşte ayrıntılar...

OLİVİA COLMAN KİMDİR?

Olivia Colman, 30 Ocak 1974'te İngiltere'nin Norwich şehrinde doğdu. Bristol Old Vic Tiyatro Okulu mezunu olan Colman, ilk olarak televizyondaki çalışmaları ile ön plana çıktı. Kanal 4 komedi programı Peep Show'da (2003-2015) Sophie Chapman olarak oyunculuk atılımını yaptı. Televizyondaki diğer komedi rolleri arasında Green Wing (2004–2006), That Mitchell ve Webb Look (2006–2008), Beautiful People (2008–2009), Rev. (2010-2014) ve Flowers (2016-2018) bulunmaktadır. Colman, komedi programı Twenty Twelve (2011-2012) için En İyi Kadın Komedi Performansı, Accused antoloji suç programı (2012) için, ve En İyi Kadın Oyuncu Broadchurch için En İyi Kadın Oyuncu dalında İngiliz Akademi Televizyon Ödülü'nü aldı. (2013-2017). Gerilim mini dizileri The Night Manager'daki (2016) performansı nedeniyle En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu dalında Altın Küre Ödülü kazandı ve Primetime Emmy Ödülü'ne aday gösterildi. Komedi programı Fleabag'deki (2016-2019) performansı nedeniyle Colman, Üstün Yardımcı Kadın Oyuncu için Primetime Emmy Ödülü'ne aday gösterildi. 2019'da Netflix dönemi drama programı The Crown'da Kraliçe Elizabeth'i canlandırdı ve bunun için En İyi Kadın Oyuncu - Televizyon Dizisi Drama Altın Küre Ödülü'nü aldı.

Kara komedi filmi The Favourite (2018) döneminde Büyük Britanya Kraliçesi Anne'yi canlandırması eleştirmenlerce alkış aldı ve En İyi Kadın Oyuncu Akademisi Ödülü, En İyi Kadın Oyuncu Altın Küre Ödülü - Sinema Filmi Komedi Müzikal ve BAFTA Başrolde En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'nü kazandı.

OLİVİA COLMAN'IN ÖZEL YAŞAMI

Olivia Colman, 2011'de Ed Sinclair'le evlendi. Çiftin bu evlilikten iki çocuğu oldu.

OLİVİA COLMAN'IN FİLMOGRAFİSİ

Filmler

2004 Terkel in Trouble

2005 Zemanovaload

2005 One Day

2006 Confetti

2007 Hot Fuzz

2007 Grow Your Own

2007 I Could Never Be Your Woman

2007 Dog Altogether

2009 Le Donk & Scor-zay-zee

2011 Tyrannosaur

2011 Arrietty

2011 The Iron Lady

2012 Hyde Park on Hudson

2013 I Give It a Year

2014 Locke

2014 Cuban Fury

2014 Thomas & Friends: Tale of the Brave

2015 The Lobster

2017 Murder on the Orient Express

2018 Sarayın Gözdesi

Televizyon

2000 Bruiser

2001 The Mitchell and Webb Situation

2001 People Like Us

2001 Mr Charity

2001 Comedy Lab

2002 Rescue Me

2002 Holby City

2002 The Office

2003 Gash

2003 Eyes Down

2003 The Strategic Humour Initiative

2003–2015 Peep Show

2004 Black Books

2004 Swiss Toni

2004 NY-LON

2004 Coming Up

2004–2006 Green Wing

2005 Angell's Hell

2005 Look Around You

2005 The Robinsons

2005 Murder in Suburbia

2005 ShakespeaRe-Told

2006–2008 That Mitchell and Webb Look

2007 The Grey Man

2007 The Time of Your Life

2008 Love Soup

2008 Hancock and Joan

2008 Consuming Passion

2008 Violetta Kiss

2008–2009 Beautiful People

2008, 2018 WWould I Lie to You?

2009 Skins

2009 Midsomer Murders

2009 Mister Eleven

2010 Doctor Who

2010–2014 Rev.

2011 Comic Relief: Uptown Downstairs Abbey

2011 Exile

2011–2012 Twenty Twelve

2012 Accused

2012 Bad Sugar

2013–2017 Broadchurch

2013 The Suspicions of Mr Whicher:The Murder In Angel Lane

2013 Run

2013 The Thirteenth Tale

2013 The Five(ish) Doctors Reboot

2014 Big Ballet

2014 The 7.39

2014 W1A

2014 The Secrets

2014 Mr. Sloane

2014 This is Jinsy

2014–2018 Thomas & Friends

2016 Drunk History

2016 The Night Manager

2016 We're Going on a Bear Hunt

2016–2018 Flowers

2016-2018 The Secret Life of the Zoo

2016–2019 Fleabag

2017 Inside Dior

2018 Flatpack Empire

2018 Natural World

2018 Watership Down

2019 Les Misérables

2019–2020 The Crown

2020 The Simpsons

2020 Becoming You

2020 Cinderella: A Comic Relief Pantomime for Christmas

2021 Landscapers

2021 Superworm

TBA Secret Invasion