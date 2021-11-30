Özge Özpirinçci anne oldu
Oyuncu Özge Özpirinçci ile Burak Yamantürk çiftinin bebekleri dünyaya geldi.
Oyuncu Özge Özpirinçci ile Burak Yamantürk çiftinin bebekleri dünyaya geldi. Doğum, İstanbul'daki özel hastanede saat 15.17'de gerçekleşti.
Bebeğin sağlık durumuyla ilgili hastaneden yapılan açıklamada, “Özge Özpirinçci ve Burak Yamantürk çiftinin kızları 50 santim, 3.149 gram olarak dünyaya geldi. Bebeğin ve annenin sağlık durumları gayet iyi" denildi
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