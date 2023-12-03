Yayınlanma: 03.12.2023 - 22:39

Güncelleme: 03.12.2023 - 22:39

Özge Yağız Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni'nde Yıldızı Parlayanlar kategorisinde ödüle layık görüldü. Safir dizisinin başrol oyuncusu Özge Yağız'ın kim olduğu, hangi dizi ve filmlerde oynadığı merak ediliyor. Peki, Özge Yağız kim, kaç yaşında, nereli? Özge Yağız hangi dizi ve filmlerde oynadı? İşte ayrıntılar...

ÖZGE YAĞIZ KİM?

26 Eylül 1997 tarihinde İstanbul’da doğdu. Başkent Üniversitesi'nden mezun oldu. Oyunculuk dışındaki mesleği Diyetisyenlik. İlk oyunculuk deneyimini, 2016 yılında yayımlanan Adını Sen Koy dizisi ile yaşayan Özge Yağız, daha sonra Kanal 7 ekranlarında yayımlanan Yemin dizisinde "Reyhan" karakterini canlandırdı. İkinci sezon sonunda Yemin dizisinden ayrıldıktan sonra Star TV'de yayımlanan Sol Yanım adlı dizinin oyuncu kadrosunda kendine yer buldu. 2021 yılında bu kez Show TV'de yayımlanan İçimizden Biri adlı dizide "Havva" karakterini oynadı. 2022 yılında Show TV'de yayımlanan Baba adlı dizide "Büşra Saruhanlı" karakterini canlandırdı. Günümüzde ise, 2023 yılında atv'de yayımlanmaya başlayan Safir adlı dizide "Feraye Yılmaz" karakterini canlandırıyor.

ÖZGE YAĞIZ HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

2018 - Adını Sen Koy (Zeliha)

2019-2020 - Yemin (Reyhan Tarhun)

2020-2021 - Sol Yanım (Serra Yıldırım)

2021 - İçimizden Biri (Havva Aladağ)

2022 - Baba (Büşra Saruhanlı)

2023 - Safir (Feraye Yılmaz)