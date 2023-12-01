Modern Family yıldızı Griselda Blanco rolünde... Dizi çok yakında Netflix'te!

Yayınlanma: 01.12.2023 - 19:44

Güncelleme: 01.12.2023 - 19:44

Griselda, Narcos'un yapımcı ekibi tarafından oluşturulan bir suç draması. İlk olarak 25 Ocak 2024 tarihinde Netflix üzerinde yayımlanacak. Dizi, dünyanın en ünlü uyuşturucu karteli liderlerinden biri olan Griselda Blanco'nun hayatını anlatıyor.

Dizinin başrolünde Griselda Blanco'yu canlandıran ünlü aktris Sofía Vergara yer alıyor.

Dizi, gerçek bir hikayeden esinlenerek, Griselda Blanco'nun hayatını dramatize ediyor. Griselda Blanco, Kolombiyalı bir uyuşturucu kaçakçısı ve kartel lideri. Blanco, uyuşturucu ticaretindeki liderliği ve acımasız yöntemleriyle ün kazanmıştı. Dizi, onun yükselişini, düşüşünü ve etkileyici hayatını anlatarak suç dünyasının iç yüzünü gözler önüne sermeyi amaçlamakta.

"Griselda", Netflix platformunda yayınlanan büyük prodüksiyonlu dizilerden biri. Dizi, "Narcos"un başarısının ardından gelen ilgiyi çekmeyi hedeflemekte. "Narcos"un tarzını devam ettirerek, suç, dram ve gerilim unsurlarını içermektedir.

Dizinin ilk fragmanı Netflix'in resmi YouTube kanalı üzerinden yayımlandı.