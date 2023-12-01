Matt Smith, Bunny Munro rolüyle ekrana geri dönüyor: Nick Cave'in eserinden uyarlanan dizi yolda!

Yayınlanma: 01.12.2023 - 00:00

Güncelleme: 01.12.2023 - 00:00

Matt Smith, ünlü müzisyen Nick Cave'in aynı adı taşıyan romanından uyarlanan "The Death of Bunny Munro" adlı dizide başrolü ve yapımcılığı üstlenecek. Altı bölümlük dizi, Pete Jackson tarafından yazıldı ve Isabella Eklöf tarafından yönetilecek. Clerkenwell Films ve Sky Studios tarafından üretilen dizi, Güney İngiltere'de trajik bir geçmişe sahip olan Bunny Munro'nun hikayesini anlatacak.

Dizinin çekimlerinin önümüzdeki aylarda başlaması planlıyor. Yapım, Sky Atlantic ve NOW platformunda yayınlanacak, uluslararası satışlar ise NBCUniversal Global Distribution tarafından gerçekleştirilecek.

Matt Smith, baş karakter Bunny Munro'yu canlandırarak, karısı Libby'nin intiharı sonrasında hayatı altüst olan ve 9 yaşındaki oğlu Bunny Junior ile çıktığı kontrolden çıkan bir yolculuğu konu alacak. Bunny Munro, her kadını baştan çıkarmaya çalışırken, oğlu Bunny Junior ise annesinin hayaletiyle konuşarak babasının durumunu fark eder.

Nick Cave, yaptığı açıklamada Sky ve Clerkenwell Films ile çalışmaktan heyecan duyduğunu belirterek, "Bunny'yi tüm kusurlu ihtişamıyla hayata geçirecek olmaktan büyük heyecan duyuyorum ve onu canlandırması için Matt Smith'ten daha iyisini düşünemiyorum" dedi.

Matt Smith ise Cave'in romanını "aşk, keder ve kaos üzerine muhteşem bir keşif" olarak nitelendirdi ve hikayeyi, kayıp ve değişimle başa çıkmaya çalışan bir baba ve oğulun derin, zor ve şefkatli bir hikayesi olarak tanımladı.

Clerkenwell Films'in genel müdürü Petra Fried, diziyi "erkeklik üzerine karanlık ve çarpık, ancak aynı zamanda mizah ve insanlık dolu, tam zamanında yazılmış bir hikaye" olarak nitelendirirken, yapımcılar genç bir aktör arayışında olduklarını belirtti. Yapımcılığını Matthew Mulot'un üstlendiği dizinin diğer yapımcıları arasında Manpreet Dosanjh, Ed Macdonald ve Emily Harrison bulunuyor.