Özgü Namal ve Özcan Denizi bir araya getiren dizi 'Kızıl Goncalar'a yeni oyuncu

Yayınlanma: 14.12.2023 - 14:37

Güncelleme: 14.12.2023 - 14:40

FOX'un yeni dizisi "Kızıl Goncalar" başrolünde Özgü Namal ve Özcan Deniz'i buluşturacak. Gold Film tarafından hazırlanan dizi, Türkiye'nin önde gelen oyuncularından biri olan Özgü Namal'ın ekranlara dönüşünü müjdeleyerek büyük bir ilgiyle karşılanıyor. Dizinin ilk bölümü 18 Aralık Pazartesi akşamı seyircisiyle buluşacak.

Yönetmen koltuğunda Ömür Atay'ın oturduğu ve senaryosunu Necati Şahin'in yazdığı "Kızıl Goncalar," dramatik öğeleri ve güçlü karakterleriyle dikkat çekiyor. Özgü Namal'ın performansıyla öne çıkması beklenen dizi, Türk televizyon dünyasına iddialı bir giriş yapmaya hazırlanıyor.

Dizinin kadrosuna son olarak Cemre Melis Çınar katıldı.

"Kırmızı Oda" dizisindeki etkileyici performansıyla tanınan Çınar, "Kızıl Goncalar"da Nahide karakterine hayat verecek. Nahide, çocuklu ve dul bir kadın olarak tanımlanıyor ve Meryem (Özgü Namal) ve diğer karakterlerle ilişkisini güçlü tutmaya çalışacak.

Dizinin ilk bölümü, izleyicilerin merakla beklediği anları ekrana getirecek. "Kızıl Goncalar," güçlü senaryosu ve başarılı oyuncu kadrosuyla seyircilere duygusal ve çekişmeli anlar yaşatmayı hedefliyor. İlk bölümle birlikte dizinin izleyici kitlesi ve eleştirmenler tarafından nasıl karşılanacağı büyük bir merak konusu oldu.