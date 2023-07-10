Özgü Namal kaybettiği eşi hakkında ilk kez konuştu: '5 dakika içinde her şeyimi kaybettim'

Yayınlanma: 10.07.2023 - 17:09

Güncelleme: 10.07.2023 - 17:21

Eşi Serdar Oral'ı 6 Ekim 2020 tarihinde kalp krizi sonucu kaybeden ünlü oyuncu Özgü Namal, uzun süredir ekranlardan uzak duruyordu. Gelen teklifleri elinin tersiyle iten Namal 10 yıl sonra ekrana dönme kararı verdi.

2. Sayfa'nın haberine göre; Kızıl Goncalar dizisiyle ekrana dönmeye hazırlanan Özgü Namal, son olarak Emir Ersoy'un sahnesinde ortaya çıktı. Sahnede eğlenen ünlü oyuncu daha sonra mikrofonu eline alarak kısa bir konuşma yaptı.

"HAYATIM SONSUZA KADAR DEĞİŞTİ"

Özgü Namal konuşmasında eşinin ani kaybını hatırlayarak "Biliyor musunuz hayat 5 dakika... 5 dakika sonra hayatınızı, sevdiğinizi herkesi kaybedebilirsiniz. Ben bunu yaşadım 5 dakika içinde her şeyi kaybettim. Hayatım sonsuza kadar değişti... Sevdiklerinizin kıymetini bilin" dedi.