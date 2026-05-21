Özgür Deniz Cellat gözaltına alındı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlülere yönelik yürütülen 'uyuşturucu' soruşturması kapsamında, aralarında şarkıcı Mabel Matiz, oyuncu Onur Tuna ve Feyza Civelek'in olduğu çok sayıda isim gözaltına alındı. Peki, Özgür Deniz Cellat kimdir? Özgür Deniz Cellat neden gözaltına alındı?

ÖZGÜR DENİZ CELLAT KİMDİR?

Özgür Deniz Cellat, 5 Haziran 1999 doğumludur. Özgür Deniz Cellat, sosyal medyanın dikkat çeken genç içerik üreticilerinden biridir. “Cellat36” kullanıcı adıyla özellikle TikTok ve Instagram platformlarında tanınmaktadır.

TikTok’ta paylaştığı kısa videolar ve eğlenceli içeriklerle geniş bir takipçi kitlesine ulaşan Özgür Deniz, sosyal medyada yaratıcı paylaşımlarıyla öne çıkmıştır. Genç kitle tarafından yakından takip edilen fenomen, dijital içerik üreticiliğiyle adından söz ettirmiştir.

ÖZGÜR DENİZ CELLAT NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Özgür Deniz Cellat, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yasaklı madde soruşturması kapsamında gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında kamuoyunda tanınan çok sayıda isim hakkında gözaltı kararı verildi.

Operasyon kapsamında şu ana kadar gözaltına alınan isimler arasında Mabel Matiz, Feyza Civelek, Volkan Bahçekapalı, Onur Tuna, Osman Haktan Canevi, Aslıhan Turanlı, Kübra İmren Siyahdemir, Mehmet Rahşan, Cansu Tekin, Özgür Deniz Cellat, Tarık Tunca Bakır, Aycan Yağcı, Tuğçe Postoğlu ve Eda Dora yer aldı.