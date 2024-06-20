Yayınlanma: 20.06.2024 - 15:08

Güncelleme: 20.06.2024 - 15:08

EURO 2024 spikerlerinden Özkan Öztürk'ün hayatı ve kariyeri araştırılıyor. Türkiye A Milli Futbol Takımı ve Süper Lig maçlarında spikerlik yapan Özkan Öztürk kimdir, kaç yaşında, nereli?

ÖZKAN ÖZTÜRK KİMDİR?

Özkan Öztürk, 1985 yılında Samsun'un Bafra ilçesinde dünyaya geldi. Spiker, sunucu ve yorumcudur.

2004 yılında Radyo ve Televizyon bölümünde öğrenciyken kariyerinde ilk adımları Best FM ile atmıştır. Radyo kariyeri boyunca birçok röportaj, canlı maç anlatımı ve spor programı yaptı.

Best FM Spor Müdürü olarak görev aldığı dönemde Futbol Vadisi isimli günlük spor programını hazırlayıp sundu.

2013 yılında radyo kariyerine nokta koyduktan sonra 2014 yılında Lig TV'ye transfer oldu.

beIN Sports Türkiye kariyerinde Süper Lig ve Avrupa maçlarının sesi olmaya devam etmektedir.